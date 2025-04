Milan Vasić gotovo nikada nije javno govorio o svom emotivnom životu. Često se mogao videti u društvu atraktivnih devojaka, ali nikada nije davao povoda da se pomisli da je bilo koja od lepotica njegova izabranica. Zato je za mnoge bilo veliko iznenađenje to što se Milan Vasić oženio.

Foto: Printskrin Instagram

Mada o ljubavnom životu i emotivnim partnerkama nije želeo da govori, glumac publici i pratiocima na "Instagramu" nije uskratio baš svaki delić svoje privatnosti. Tako je i sada objavio fotografiju na kojoj piše Vasići sa inicijalima M&M, pa mnogi smatraju da se Milan Vasić oženio.

On je kasnio i pokazao svoju suprugu u vidu objave, a među prvima lepe reči i čestitke imala je i Lidija Vukićević.

Milan nije krio da priželjkuje porodicu, pa i kakvu bi devojku želeo pokraj sebe.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT" i dodao:

- Kad sam mogao da se oženim nisam hteo, a kad hoću ne mogu.

(Story)