Ana Ivanović i Jelena Janković su bile naše najupsešnije teniserke, obe su bile šamponke, zauzimale su i lidersku poziciju na ATP listi, imale si čak i istog uzora - Moniku Seleš, ali nikada nisu postale bliske prijateljice. Šaviše, mnogo više se pisalo i pričalo kako njima vlada odrđena doza netrpeljivsto, a za to su se navodili najrazličitiji razlozi.

Foto: Profimedia

Kako mediji godinama pišu, većina smatra da se njihov odnos najviše pogoršao nakon komentara Snežane Janković, Jelenine majke.

Naime, do danas je ostala upamćena njena kritika na Anin račun kada je odbila da igra na FED kupu, a kao razlog je navela lošu kondiciju.

- Moja ćerka je propustila samo jedan meč za Srbiju tokom čitavih deset godina. Uprkos ozbiljnoj povredi zgloba pretrčala je pola planete kako bi stigla da igra za svoju zemlju. Za to vreme, neko drugi je uživao i pio kafu dok se moja ćerka povređena borila za svoju zemlju", ispričala je jednom prilikom Snežana, aludirajući na Anu koja se tada uslikala kako sa Verdaskom uživa uz kafu - prenosio je tada"Stori".

Foto: Profimedia

Ana, takođe, nije pozvala Jelenu ni na venčanje.

- Nisam razočarana što me Ana nije pozvala na svoje venčanje, jer smatram da najsrećniji trenuci u našim životima rezervisani za ljude koji su uz nas dugi niz godina i s kojima delimo dobro i loše. Ja bih bila samo broj više na tom venčanju - rekla je tom prilikom Jankovićeva.

Ana ivanović je, pak, govorila o stilu igre Jelene Janković, istaknuvši po čemu se razlikuju. Foto: Tanjug/AP

- LJudi nisu ni bili svesni koliko je to veliki uspeh bio. Da iz tako male zemlje imamo prvu i drugu igračicu na svetu, to je prosto bilo neverovatno. I sa uspesima koje je Novak zaređao, koji su ogromni. Naravno, kad se to poredi sa našim uspesima, to drugačije izgleda, ali mislim da su ženski i muški tenis potpuno dve drugačije stvari. Ono što smo mi imali u ženskom tenisu, to je stvarno bilo jedinstveno. Jelena i ja smo totalno različiti karakteri i imale smo drugačiji stil igre. Mislim da nije bilo loptice koju ona nije mogla da stigne. S druge strane, ja sam imala agresivniji forhend i agresivniju igru. Tako da smo imale potpuno drugačiji sti - rekla je svojevremeno Ana Ivanović.

(Still)

