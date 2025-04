Porodica Saše Popovića dočekala je prvi Vaskrs bez njega. U njihovom porodičnom domu vlada tuga zbog odlaska estradnog maga, koji je preminuo 1. marta u Parizu nakon kraće i teške bolesti, ali je njegova porodica obeležila najveći hrišćanski praznik.

NJegova ćerka Aleksandra Popović oglasila se na Instagramu. Ona je objavila fotografiju iz porodičnog doma, tačnije kako su ofarbali jaja i dekorisali sto, a uz nju je svima čestitala praznik. Foto: Printskrin Instagram/alexx_23p

- Srećan Uskrs, ljudi. Hristos vaskrse - napisala je ona i označila i svoju majku Suzanu Jovanović, sa kojom je očigledno farbala jaja.

Prošle godine je Suzana govorila o tome kako se u njihovom domu obeležavao Vaskrs.

- To je najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i mislim da to treba proslaviti u krugu porodice. Farbanje jaja na Veliki petak je pod obavezno, i to je moja obaveza. Sprema se polako uskršnja trpeza, mesi se pogača. Naravno, meso se valja staviti na trpezu, mi ćemo imati teletinu, tako smo se dogovorili. Obično ide prasetina i jagnjetina, ali nešto u poslednje vreme ne jedemo tako puno mesa pa ćemo čisto malo da obeležimo, a i zbog praznika. Malo teletine, mladih krompirića, supice i sezonske salatice, i to je to - govorila je Suzana prošlog proleća za "Grand".

