Poznata glumica Lidija Vukićević podelila je radosne vesti. Naime, njen stariji sin Andrej Mrkela uskoro postaje otac.

Glumica je, ne skrivajući oduševljenje zbog prinove, izjavila:

- U julu se porađa snajka. Najsrećnija sam žena na svetu! Sve ide kako treba - rekla je Lidija. Foto: ATA images

Sada je Lidija Vukićević otkrila pol bebe i sa oduševljenjem rekla da u njihovu porodicu stiže jedan horoskopski Rak, biće baš kao što je ona.

- Devojčica konačno stiže, baš sam to želela! Unuka me neće zvati "baka", zvaće me Lidija. Bez funkcija, molim - našalila se glumica i dodala:

- I deca mi kažu da sam moderna, nisam klasična baka.

O suprugi svog starijeg sina Andreja, Lidija nije štedela reči hvale:

- Predivna je, zaista divna devojka. Ni u jednom trenutku nisam sumnjala u njihov izbor. I jedan i drugi sin imaju fantastične izabranice. Planiraju i venčanje uskoro, ali još ne znaju tačan datum - otkrila je Lidija za "Blic".

Podsetimo, budući roditelji su presrećni zbog prinove koju očekuju sa velikom ljubavlju, a obožavaoci popularne glumice su odmah počeli da komentarišu vest i upućuju čestitke.

(Hello)

BONUS VIDEO: