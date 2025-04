Milan Stanković dugo je u medijskoj ilegali. Pevač živi u elitnom, ali vrlo mirnom naselju, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada, a sada su komšije otkrile nepoznate detalje.

- Meni on uvek deluje umišljeno. Uvek ga vidim ili u kolima, ili kako izlazi iz njih, ili ulazi u njih. Taj čovek nikad ne šeta, nikud ne ide peške. Samo pogleda preko ramena s nekom tužnom ili ljutom facom i to je to. Baš je onako umišljen, ne volim takav tip ljudi. Ruku na srce, jeste on zvezda, svi ga znaju, popularan je, ali nije bogomdan pa da nas sve gleda sa visine. Nekad i samo prođe. Ništa o njemu ne znam, kao da ne živi ovde. Jednostavno, nije kao mi - rekao je jedan od komšija koji živi u Milanovoj blizini. Foto: ATA images/A. Ahel

Drugi komšija kaže da Stankovića ne viđa često.

- Milana sam video možda dva puta, najviše tri, i to odavno, a poslednji put je bilo pre oko nedelju dana. Fin je, tih, povučen. Nikada mi se nije javio, ali deluje sasvim normalno, kao da nije javna ličnost - rekao je on, te dodao da se ne bi složio sa tim da je pevač umišljen.

- Ne bih ga nazvao umišljenim, više je onako pomalo izgubljen. Ne poznajem ga lično, a nisam ni njegovih godina da bih se družio s njim, pa ne znam kakav je bio pre. Na televiziji mi je delovao dosta srećnije i razdraganije, dok sada ne izgleda tako. Nikada ne bih rekao da je tip koji bi se bavio pevanjem, javnim poslom, meni izgleda kao dete koje sedi kod kuće i igra igrice, kao moji unuci. Čuo sam da se okrenuo veri, da ide u manastire, ko zna, promeni se čovek, zasiti se svega. Ko zna kroz šta je sve prošao dok je pevao, nije to lako. Nikada ga nisam video s devojkom - rekao je jedan gospodin, koji, kako kaže, godinama živi u Milanovoj ulici. Foto: ATA images/A. Ahel

Jedna mlađa devojka otkrila je da Stankovića zna odmalena, ali da ni ona nikada nije razvila komunikaciju s njim.

- Milan živi u mojoj zgradi. On je tu, ali ja često nisam u zemlji. Javimo se jedno drugome kad se sretnemo na ulazu, ali ne pijemo kafu. Mislim da se niko ovde ne druži s njim, bar koliko ja znam. Ovde sam odrasla i nikada nije bio problematičan komšija, da se iz njegovog stana čuje buka ili glasna muzika. Pre sam mu viđala i majku, ona je jedino dolazila da ja znam, a sada ne znam da li ga neko obilazi i ko jer sam se tek vratila u Srbiju - rekla je ona.

(Kurir)

BONUS VIDEO: