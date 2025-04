Voditelj Dejan Pantelić se pre nekoliko godina oprostio od verne publike i poručio da stavlja tačku na svoju višedecenijsku karijeru.

Ova vest rastužila je tada mnoge koji su navikli da uz Dekijev osmeh provedu kvalitetnih dva i po sata, međutim on je naglasio da se povlači sa posla ispred kamera, ali ne i poslom iza nje.

- Ovo je poslednji put da vam kažem: Ostanite uz Prvu i uz emisiju 150 minuta, i da ćemo se gledati ponovo - rekao je tada Dejan Pantelić, pa nastavio: Foto: ATA images

- Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu. Došla su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije... Trudiću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala što brinete - napisao je on na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, 2012. godine voditelju su ustanovili kancer na krajnicima, zatim je usledilo i nekoliko godina lečenja, a u martu 2022. godine zbog pucanja slepog creva završio je u bolnici gde je bio i hitno operisan. Foto: ATA images

Oporavak je prošao u najboljem redu, a danas, nakon mukotrpne borbe, njegovo zdravstveno stanje je u najboljem redu.

Pantelić danas radi u režiji, što mu očigledno prija i savršeno leži. NJegova nova televizijska kuća je "B92", a zaposleni su oduševljeno dočekali Dekija.

Jednom prilikom se na društvenoj mreži Instagram pojavila fotografija Dekija sa kolegama sa radnog mesta, a nema sumnje da se sa novim kolektivom sjajno zabavlja. Foto: Instagram printskrin

Voditelj je otvoreno govorio o teškom periodu i svemu kroz šta je prošao kada je saznao da boluje od tumora krajnika. Godine 2012. godine saznao je svoju dijagnozu, a mesecima se lečio u inostranstvu.

- U tim trenucima čovek samo razmišlja o porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga. Iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan i supruzi ostavim toliki teret da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove - rekao je svojevremeno voditelj u svojoj ispovesti za "Story".

"Nisam imao bolove"

- Nisam imao neke bolove, prosto sam osećao da nešto nije u redu. Imao sam problem ispod krajnika, a namerno neću da ga imenujem. On je krenuo da se širi i da mi gura jednu žlezdu. Lutao sam po lekarima. Ništa me nije bolelo. Rak u startu ne boli, ali verovatno kasnije boli. Krvna slika mi je bila fantastična, nisam bio pušač, nikad nisam pio. Na prvi pogled krajnik je bio zdrav. Tek kada su uradili radikalnu operaciju, videlo se da se on učaurio ispod krajnika - ispričao je Dejan jednom prilikom i dodao da mu je supruga Miona bila najveća podrška u tim trenucima.

Dejan se 21. aprila, pojavio na sahrani voditeljke Daniele Boračev. Nije se drastično izmenio od kada je iza, umesto ispred kamere.

(Nportal/Kurir)