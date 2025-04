Dečja glumica Sofi Najvajd, koja je najpoznatija po svojim ulogama u filmovima "Mamut" i "Nevidljiv znak", pronađena je mrtva na obali reke u SAD državi Vermont, a policija sada istražuje njenu smrt.

Imala je 24 godine kada je nažalost preminula u Vermontu 14. aprila, a uzrok njene smrti još uvek nije potvrđen. Foto: Profimedia

Sofina majka je za TMZ izjavila da je njena ćerka možda koristila droge pre nego što je preminula.

- Bila je sa drugim ljudima kada je umrla. Nisam ih poznavala - izjavila je.

Obaveštanje o smrti nekadašnje dečje zvezde postavljeno je na internetu, gde je označena kao "voljena ćerka, unuka, sestra, prijatelj i tetka".

Izveštaji "The U.S. Sun" navode da je Sofino telo otkriveno na obali reke, a porodica se priprema na dugo čekanje rezultata obdukcije, koji bi mogli trajati i do dva meseca.

Detektivi nisu isključili mogućnost zločina. Sofino glumačko putovanje započelo je filmom "Bella" iz 2006. godine, gde je igrala uz Eduarda Verastegija, Tami Blančard i Manija Pereza.

NJena uloga DŽeki Vidales u filmu "Mamut" iz 2009. godine, koji je režirao Lukas Mudiuson, a u kojem su glumili Gael Garcia Bernal i Mišel Vilijams, donela joj je slavu. Kasnije se pojavila kao Liza Venus u "Nevidljivom znaku", zajedno sa DŽesikom Albom.

NJene poslednje uloge bile su u filmu "Noa" iz 2014. godine i u jednoj epizodi TV serije "Primetime: What Would You Do?".

(Kurir/DailyStar)