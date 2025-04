Više od 250.000 ožalošćenih okupilo se danas na Trgu Svetog Petra kako bi odali počast papi Franji koji je u 88. godini umro od moždanog udara. Među njima su bili strane diplomate, svetski lideri i monarsi, sa predstavnicima iz 130 zemalja i međunarodnih organizacija. Na sahrani je, očekivano, bio i američki predsednik Doland Tramp (78) sa suprugom Melanijom koja mu je u jednom trenutku nešto šapnula, a čitač s usana dešifrovao je šta je prva dama rekla svom suprugu.

Melanija Tramp i njen suprug Donald Tramp prisustvovali su današnjoj sahrani pape Franje koji je preminuo na Uskršnji ponedeljak u 88. godini. U jednom trenutku tokom trosatne katoličke mise, kongregacija je pozvana da "ponudi jedni drugima znak mira" rukovanjem jednih s drugima. Na snimku koji je obišao svet vidi se kako američki predsednik posmatra sve oko sebe bez učešća u ritualu "Znak mira" pre nego što mu je Melanija priskočila u pomoć. Foto: Profimedia

Forenzički čitač usana Nikola Hajkling rekla je za "Dejli mejl" da je Melanija naložila svom mužu da počne da se rukuje pre nego što je Tramp nevoljno pružio ruku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

"Trebalo bi to da uradiš", Melanija je šapnula Trampu na uho pre nego što je on to učinio i zamalo napravio diplomatski gaf izbegavanjem da se rukuje.

"Oh, u redu", odgovorio je američki predsednik.

Zatim je pružio ruku da pozdravi predsednika Estonije Alara Karisa i španskog kralja Felipea VI i kraljicu Leticiju, pre nego što je skrenuo pažnju na Makrona.

Ranije tokom dana, korisnici društvene mreže "Iks" (bivši "Tviter") komentarisali su Trampov izbor odeće za sahranu, pošto je stigao u plavom odelu i odgovarajućoj kravati.

Naime, strogi kodeks oblačenja za događaj u Vatikanu diktirao je da muškarci treba da nose tamno odelo sa dugom crnom kravatom i belom košuljom. Cipele, duge čarape, kaputi i kišobrani takođe su morali biti crni.

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski nije nosio kravatu, a DŽo Bajden je takođe nosio plavu kravatu. Sva trojica su optužena za pokazivanje "nepoštovanja", jer je većina svetskih lidera bila obučena u crno.

Nekoliko korisnika mreže "Iks" smatralo je da je Trampova odluka da ne nosi crno bila odraz nepoštovanja, a jedna osoba je napisala: "Zašto je Tramp jedini muški svetski lider koji nosi plavo odelo?"

Princ Vilijam (42) takođe je dobio kritike javnosti zbog nošenja tamnog mornarskog odela na sahrani, iako je ispunio propis stavljajući crnu kravatu.

Melanija je, s druge strane, pratila propise o oblačenju koje je izdao Vatikan, jer je odlučila da nosi crni blejzer i skromnu suknju. Smernice Katoličke crkve navode da žene moraju da nose crne cipele sa zatvorenim prstima, a Melanija je za tu priliku izabrala par jednostavnih salonki. Imala je elegantan crni čipkasti veo, kao i odgovarajuće rukavice, i nosila je jednostavan privezak sa dijamantima u skladu sa strogim kodeksom oblačenja za ovaj tužni događaj.

