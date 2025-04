Pevač Darko Lazić zrači posebnom energijom i harizmom, ipak najnovija objava na njegovom Instagram profilu rastužio je mnoge budući da nije u duhu u kakvom smo od njega navikli.

Svoju tugu i najdublje emocije on je podelio javno podsećajući se pokojnog oca Milana bez kojeg je nažalost ostao iznenada krajem 2020. godine. Foto: Printskrin Instagram/darkolazicofficial

Ova objava Darka Lazića sa groba pokojnog roditelja svedoči da se i nakon nekoliko godina on teško miri sa gubitkom i da mu otac neizmerno nedostaje.

Podsetimo, Milkan Lazić preminuo je u bolnici nakon operacije smanjenja želuca. Nakon intervencije došlo do komplikacija i doktori nisu uspeli da mu spasu život.

- U svakom momentu mi nedostaje otac i kako vreme odmiče, sve više i više. Mislio sam da kako idu godine da će manje da mi fali, ali baš ide kontra. Mnogo toga nisam stigao da mu kažem, skoro sam imao san, probudio sam se i plakao kao nikad. Sanjao sam pokojnog oca kako se smejemo, smejemo i smejemo.

- Najviše mi je falio za moju svadbu, znam koliko mi je pričao o tome i koliko me je terao da se ženim, tu mi je baš falio, ali sam podneo to junački, nisam ni pio taj dan, jer bi me pukla emocija ionako sam preplakao svoju svadbu. Sada mi je krivo što smo se nekada u životu svađali zbog gluposti - rekao je jednom prilikom Darko u emisiji "Premijera".

