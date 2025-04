Da tog 30. aprila 1993. nije ni izlazila na teren, da se makar povredila pred meč i predala ga, da je obezbeđenje bolje obavljalo svoj posao... Da je bilo to što nije, sve bi danas u njenom životu bilo drugačije. Ime Monike Seleš stajalo bi na vrhu liste najboljih svih vremena, a ispod - bar deset praznih mesta.

Sa svojih 19 i po godina Monika Seleš, legendarna teniserka odrasla na novosadskom Limanu, već je u riznici čuvala osam grend slem trofeja, kao najmlađa u istoriji sa takvim bilansom i moći. A onda je, poslednjeg dana aprila 1993, četvrtfinalni meč na turniru u Hamburgu prekinuo krik... Krvava mrlja na licu "belog sporta".

Rivalke nisu mogle ništa velikoj šampionki. Nož, nažalost, jeste. U trenutku kada smo verovali da je ceo svet njen i da je čeka nestvarna karijera kakvu niko pre nije doživeo, bila je zaustavljena u igri, vremenu i prostoru. I više ništa nije bilo isto. Ni ona više nije bila ista. Foto: Profimedia

Pratili smo šta se sve dešavala u godinama, i decenijama, posle incidenta. Prolazili smo s njom kroz traume, želeli da se što pre oporavi, tražili pravdu... A onda je doživela još jedan težak udarac kada je preminuo njen voljeni otac Karolj, trener i najveća podrška.

U međuvremenu je Mala Mo objavila zbirku knjiga namenjenih tinejdžerima, igrala u "Plesu sa zvezdama", skakala padobranom, u šali rekla da je postala i sumo-rvač jer je u jednom trenutku imala previše kilograma... I ovo poslednje je sada daleka prošlost, budući da u pedeset prvoj izgleda bolje nego ikad.

Otkako je izašla iz ilegale, češće je viđamo na dešavanjima vezanim za tenis. Doduše, ne na terenu, već van njega. Tako smo je pre dve godine primetili u publici na Vimbldonu, gde je pratila finalni meč Novaka Đokovića kome je ne tako davno dodelila "Laureus" nagradu za sportistu godine.

Ko je prati na Instagramu zna čemu je danas najviše posvećena. To je, pre svega, zdrav život, što može da potvrdi i njena linija, koju je do savršenstva dovela zahvaljujući specijalnom režimu ishrane, redovnom vežbanju i boravku u prirodi, za šta sunčana Florida, gde već decenijama živi, pruža odlične uslove.

U slobodno vreme druži se sa pijanistkinjom Marinom Arsenijević i otkriva kako se snalazi u kuhinji, a iz stare navike voli da udara lopticu o zid.

Podsetimo, nož u leđima Monike Seleš, tokom nesrećnog četvrtfinala u Hamburgu igranog 30. aprila 1993. godine, bio je, pokazalo je minulo vreme, pokušaj bolesnog uma da izvrši atentat na sve što proklamuje olimpijski duh. Udarac, snažan ne toliko fizički koliko psihički, praktično je uništio zlatnu i sve samo ne konvencionalnu karijeru jugoslovenske teniserke, koja se nakon incidenta nikada nije sasvim oporavila i vratila na vrh.

Ginter Parhe, poremećeni obožavalac Štefi Graf, nekako je uspeo da unese kuhinjski nož na četvrtfinalni meč koji je Monika igrala sa Magdalenom Maleevom. U jednom trenutku krik se prolomio terenom... Monika se srušila, sa bolnim izrazom lica i rukom na leđima. Obezbeđenje je brzo reagovalo, Parhe je uhvaćen, ali je na suđenju proglašen neuračunljivim i za kaznu je dobio samo psihijatrijsko lečenje. AP Photo/The Canadian Press, Darren Calabrese

- Iako sama povreda nije bila toliko ozbiljna, pravi pakao počeo je kada sam napustila bolnicu. Dugo sam patila od nesanice, depresije, prekomerne težine, od košmara i paranoje zbog imaginarnog napadača, koji me je opsedao u snu. Obuzimale su me crne misli. Dešavalo se da nekoliko nedelja provedem zatvorena u svojoj sobi. Roditelji su me, bukvalno, iščupali iz pakla. Poslali su me na kliniku u kojoj sam mesecima boravila, daleko od svega. Tamo sam se družila sa žrtvama silovanja i paraolimpijcima, koji su mi pomogli da shvatim koliko sam srećna što sam uopšte živa. Kada pomislim na to koliko se ljudi nalazi u mnogo težim situacijama od moje, zadovoljna sam onim što imam, a to je, posle svega, samo zdravlje - ispričala je svojevremeno slavna teniserka.

U život se vratila, ali na terenu nije išlo kao nekad. Osvojila je još samo jedan gren-slem, u Melburnu. Reket je, naposletku, okačila o klin, a o onoj drugoj, manje poznatoj strani svog života progovorila je u autobiografskim knjigama "Od straha do pobede" i "Getting a Grip". Obećanja da više neće nogom kročiti u Nemačku i dalje se drži. Foto: Profimedia

Kada se pomene ime Monike Seleš, uvek negde lebdi i pitanje – da nije bilo nesrećnog Hamburga, da li bi joj bilo ravne.

- Ne znam. Možda... Uvek ima neko bolji od nas. Ponekad me naši ljudi koje na Floridi srećem u šoping-centrima uz uzdah pitaju: "Eh, draga moja, da ne beše ludog Nemca, gde bi ti bio kraj?" Nasmejem se, možda zaiskri koja suza, jer ne znam šta da kažem... Postoji jedna užasna, mračna strana moje ličnosti, koja je umnogome usporavala sve lepo što je moglo da mi se desi. Ta strana nestajala je samo dok sam bila na terenu. Tu nije mogla da me pobedi. A sve je u mom životu moglo da bude drugačije...

