Srednje dete i jedina ćerka Kejt Midlton i princa Vilijama slavi danas 10. rođendan. Princeza Šarlot Elizabet Dajana odrasta pred očima javnosti, dok se njeni roditelji trude da njihova mezimica koliko god je to moguće odrasta kao većina ostale dece. U njenu čast danas će biti objavljena rođendanska fotografija, a princeza koja je ista kraljica Elizabeta II, kako mnogi kažu, bila je do sada pomenuta u bezbroj priča, od onih o njenom odrastanju u monarhiji, uticaju na braću Luja i DŽordža, do intrigantne teme njenog odnosa sa Megan Markl, koji je odraz narušene porodične idile.

Viralna reakcija devojčice desila se na oproštaju od njene prabake kraljice Elizabete II u Londonu, 2022. Ćerka Kejt Midlton i princa Vilijama nosila je broš u obliku potkovice za koji se pretpostavlja da je od nekadašnje britanske vladarke.

Devojčica je tog dana učila starijeg brata DŽordža protokolu, što često čini na javnim događajima. Najmlađi Luj nije prisustvovao sahrani. Zabeleženo je i kako je princeza Šarlot odreagovala kada je iza sebe ugledala uplakanu Megan Markl, što je na društvenim mrežama protumačeno kao odraz njene antipatije prema strini, a što je verovatno rezultat onoga što se na dvoru misli i komentariše o supruzi princa Harija. Poznato je da su deca mnogo iskrenija u svojim reakcijama od odraslih i da ne znaju da slažu. Foto: Profimedia

Megan Markl je zaplakala dok je gledala kako kovčeg kraljice Elizabete iznose iz Vestminsterske opatije nakon sahrane kojoj je prisustvovao ogroman broj ljudi - kako stranih državnika i članova kraljevskih porodica tako i građana.

Vojvotkinja od Saseksa je brisala suze dok je stajala pored kraljice Kamile, Kejt Midlton i njene dece.

Emotivan momenat pokrenuo je brojne komentare među kojima je bilo i reakcija da su suze Megan Markl rezultat glume, čak licemerstva, imajući u vidu sve skandale koji su se dogodili na relaciji odbeglih članova kraljevske porodice i britanskog dvora. Mnogi, međutim, zaboravljaju da je vojvotkinja u intervjuima uvek isticala da ima divno mišljenje o kraljiici.

Ranije tog dana Megan Markl je ušla u opatiju hodajući iza kraljičinog kovčega. Ispred nje je bila Kejt, DŽordž i Šarlot, pa princ Edvard sa suprugom Sofi, groficom od Veseksa.

Pre službe, vojvotkinja je nakratko stajala pored Kejt Midlton, DŽordža i Šarlot dok je gledala kako kovčeg Elizabete II stavljaju na oltar.

Ona i Hari su zatim seli u drugi red pored princeze Beatris i njenog supruga Edoarda Mapelija Mocija. U prvom redu, pored Čarlsa i Kamile, bili su princeza Ana, njen suprug Timoti Lorens, princ Endru, princ Edvard i Sofi od Veseksa, princ i princeza od Velsa sa DŽordžom i Šarlot, Piter Filips i Zara i Majk Tindal.

Megan je bila u haljini dizajnerke Stele Makartni, nosila je šešir brenda Stephen Jones, u sličnoj odeći videli smo je i na proslavi Elizabetinog 92. rođendana. Nije izostavila ni minđuše koje joj je kraljica poklonila 2018. godine. Foto: Profimedia

Priča o princezi Šarlot

Tokom istorije britanske kraljevske porodice muški naslednici imali su prvenstvo u liniji nasledstva krune, nad ženskom decom. To se promenilo tokom prve trudnoće Kejt Midlton. Okolnosti su bile takve da se ta promena najviše odrazila na njihovo drugo dete, princezu Šarlot Elizabet Dajanu.

Dok su Kejt i princ Vilijam čekali prvo dete, stvoren je zakon prema kojem bi njeno dete bez obzira da li se radi o dečaku ili devojčici, ostati u liniji nasledstva krune odmah iza oca princa od Velsa.

Zakon o nasledstvu iz 2013. uklonio je i odredbe prema kojima su oni koji se venčaju sa osobama katoličke veroispovesti izbačeni iz linije nasleđivanja. Promene su stupile na snagu u martu 2015. godine, kako se navodi na sajtu britanske kraljevske porodice. Na britanskom prestolu tada je bila Elizabeta II. Foto: Profimedia

Pre tih izmena muški potomci imali su prioritet pa je mogućnost da Britanija dobije novu kraljicu bila malo verovatna.

Kejt i princ Vilijam dobili su 2013. sina princa DŽordža Luja Aleksandera, koji je drugi u redu za britansku krunu, iza svog oca. Promenama zakona trebalo je da se zaštiti prvi naslednik čuvenog para, kako se ni bi ostavilo ni jedan odsto šanse da izgubi red u važnoj liniji prenosa krune.

Iste godine kada zakon stupio na snagu, rodila se princeza Šarlot Elizabet Dajana, koja je treća u liniji za presto Ujedinjenog kraljevstva i tu poziciju nije izgubila nakon rođenja mlađeg brata, princa Luja Artura Čarlsa (7).

To znači da devojčica ima mnogo veće šanse da postane kraljice jednog dana nego što je ćerka Elizabete II i princa Filipa ikada imala, piše The Mirror.

Princeza Ana je po rođenju bila druga u redu za krunu, iza brata Čarlsa. Nakon što su se rodila njena mlađa braća, princ Endrju i princ Edvard, postala je četvrta u tom procesu.

Iako naravno princ DŽordž ne gubi prvenstvo - ukoliko bude želeo da se bavi nečim drugim, princeza Šarlot zakonski stupa na presto. Novim zakonom ukazano je i poštovanje prema naslednicima dinastije i izbegnuta polna diskriminacija. Foto: Profimedia

To što je Šarlot treća u nizu za britansku krunu, obezbediće joj u budućnosti veliku prednost u brojnim situacijama kada njenom bratu bude bila potrebna pomoć.

Šarlot mnogi porede sa njenom prabakom Elizabetom II, koja je govorila da je devojčica glavna u porodici i da zavodi red među svojom braćom. To se videlo i više puta u javnosti akda je princeza učila braću važnom protokolu.

Na društvenim mrežama prenela se priča da je princeza Ana rešila da upravo Šarlot ostavi novčano bogatstvo.

