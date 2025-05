Tijana Kondić kaže da je ulogu "Nataše" u istoimenom filmu iz 2001. godine dobila tokom časa fizičkog u Petoj beogradskoj gimnaziji dok su je fotografisali raščerupanu.

Rola tinejdž-buntovnice bila je prva u karijeri tada sedamnaestogodišnje Tijane, kojoj je reditelj pomenutog ostvarenja LJubiša Samardžić pružio šansu, iako je bila naturščik. Foto: ATA images

- Tražili su devojke za ulogu Nataše po celom Beogradu. Mene su slučajno zapazili u školskom dvorištu na času fizičkog i onako raščupanu su me fotografisali i uzeli mi podatke. Tako je sve počelo - rekla je Tijana i dodala da je u to vreme svaka devojka želela da bude Nataša u tom filmu.

- Čula sam da je bilo ukupno 480 kandidatkinja, kao i da su moju fotografiju sklonili, jer su mislili da se neću dopasti LJubiši Samardžiću. Međutim, on je ipak nekako video moju fotku i odmah je rekao: "Zovite mi ovu devojku". Dao mi je da pročitam scenario i kazao: "Izvoli i dobro razmisli do sutra". Odmah sam mu rekla da pristajem. Pozvao je moje roditelje na razgovor, potpisali su ugovor i počeli smo sa snimanjem.

Foto: Jutjub printskrin/KLASIK

Dok je snimala svoj prvi film, najviše joj je pomogao upravo LJubiša Samardžić.

- On me je otkrio i rizikovao kada mi je dao glavnu ulogu, iako sam bila naturščik. Smatram da mu se to na kraju i isplatilo. Kasnije sam saznala da nikada ne bi ni snimio taj film da nije našao glavnu glumicu kakvu je zamislio. Time mi je čast što je odabrao mene još veća - rekla je glumica.

Premijera filma "Nataša" održana je aprila 2001. godine u Centru "Sava" svega nekoliko dana nakon što je preminuo sin LJubiše Samardžića, Dragan, koji je bio producent filma. Foto: M.Koković

- Na kraju projekcije publici se poklonila ekipa filma. Među njima je bio i LJubiša, iako ga niko nije očekivao zbog tragedije koja ga je tih dana zadesila. Pritrčala sam mikrofonu i rekla: "LJubiša, svaka ti čast!

(Mondo)

BONUS VIDEO: