NJegovo i Viktorijino bogatstvo se procenjuje na impresivnih 450 miliona dolara, a prošle godine javnost je brujala zbog plate koju bivši fudbaler daje zaposlenima.

Uvidom u finansijske izveštaje njegove kompanije DB Venture otkriveno je da je jedna osoba prošle godine dobila čak 10 miliona funti. Iako nije precizirano kome je ta svota isplaćena, pojavili su se navodi da je taj novac otišao samom Bekamu. Foto: Profimedia

Bilo kako bilo, na njegovom i Viktorijinom profilu često se mogu videti fotografije sa glamuroznih zabava i luksuznih putovanja, odnosno detalji života na visokoj nozi, a ukoliko ste mislili da u takvom životu uživa i makar uža porodica slavnog fudbalera, varate se!

Uprkos milionima koje poseduje, Dejvid je godinama puštao rođenu sestru Lin da se muči, pa čak i da živi od socijalne pomoći.

U jednom trenutku je Lin morala i da prodaje svoju imovinu na internetu gde su se našle i retke ploče, kopačke, knjige i slično, samo kako bi imala za hleb i ne bi završila na ulici.

Vesti o teškom životu Lin odjeknule su poslednji put 2019. godine, malo nakon što se saznalo da je Bekam bio domaćin zabave vredne 30.000 funti kojoj Lin nije prisustvovala. Naravno, pukla je bruka, a danas se čini da su ona i Dejvid konačno u boljim odnosima, iako nije poznato da li je Bekamova sestra uspela da se konačno isčupa iz finansijskih problema.

On je čak pre izvesnog vremena i objavio zajedničku fotografiju sa majkom i svim sestrama, a Lin je konačno izgledala nešto bolje nego što je to u prošlosti bio slučaj. No, šta se desilo pa je Bekam okrenuo leđa sestri i to u najranjivijem trenutku?

Problem sa sestrom

Odnos Dejvida i Lin pogoršao se još 1998. godine, kada je fudbaler upoznao njenog budućeg muža.

Zbog toga je na jedvite jade pristao da godinu dana kasnije dođe na venčanje, dok je Viktorija Bekam to odbila da učini.

Međutim, Lin se na kraju razvela 2015. godine, a potom ušla u tešku borbu za starateljstvo nad troje dece. NJen bivši suprug svojevremeno je umešan u trgovinu drogom, pa je njihov dom često bio stecište raznoraznih dilera. Inače, kuću je sestri i kupio Dejvid za 250.000 funti, ali su britanski mediji pisali da Lin nije imala sredstava da je održava, plaća porez i slično. Foto: Instagram printskrin/davidbeckham

Dok jedan deo medija tvrdi da je problematični bivši muž najverovatniji razlog zbog kojeg se Dejvid Bekam distancirao od sestre, drugi naglašavaju da nije smeo ni u jednom trenutku da je ostavi na cedilu, te da je ona tada potpuno zavisila od države.

Kada se saznalo da Lin rasprodaje imovinu kako bi pobedila bivšeg supruga na sudu, Dejvid je navodno bio šokiran i tvrdio da nije imao pojma šta se dešava u životu njegove sestre.

Inače, Bekam je pre nekoliko godina, u jednom većem intervjuu ispričao da mu je otac još u prošlosti rekao da mu je jedino zaduženje da u životu pazi na svoje dve sestre, DŽoen i Lin.

- Obećao sam mu da ću to i činiti dok sam živ - izjavio je Dejvid. S obzirom da je dao obećanje, činjenica da je sestri okrenuo leđa nemajući pojma kroz kakve užase prolazi bila je razočaravajuća.

No, iako mu je javnost oprostila prvi put, nikome nije bilo jasno zašto i te 2019. nije priskočio sestri u pomoć kada je po drugi put prolazila kroz golgotu, kao i njenoj deci koja ipak, nizašta nisu bila kriva.

Lin je sada konačno na dobrom putu, a sudeći po objavama na mrežama, pokrenula je firmu koja se bavi uređenjem dvorišta, što su mnogi pozdravili.

