Jovana Jeremić saopštila je da je nakon nepune dve godine stavila tačku na odnos sa Draganom Stankovićem.

FOTO: Ata /M.P

Kao razlog je navela različite poglede na budućnost, a mnoge je to asociralo na njeno nedavno oglašavanje u kom je istakla da je spremna da raskine sa Draganom ukoliko ne bude želeo da osnuje porodicu sa njom.

Tim povodom mediji su kontaktirali pevačicu i rijaliti zvezdu Vesnu Rivas koja je detaljno analizirala raskid koji je šokirao sve. Foto: ATA images

- Poznajem je jako dobro i gledala sam joj karte i rodni kod preko tri godine. U startu sam rekla da to nije normalna veza i da nema šanse da uspe na duže staze. A drugi su je pumpali da je Dragan taj koji će je okovati u zvezde. Čovek ju je doveo na kapital koji je stvarao sve ove godine sa svojom ženom i sinovima. Ne mogu da verujem da je mogla i da pomisli da će je oženiti i decu sa njom stvarati u kući i imanju koju je stvarao sa drugom ženom, a pritom sa tom ženom i dalje sarađuje po pitanju svih pekara i poslova koje vode. Sve pekare se vode na njegovu ženu, a ne na njega. Od kada su se razveli, već nekoliko godina. Dragan u svemu može da uživa i koristi, ali dok je sam. Da se ženi, nema gde da je dovede. Dobio je marketing i brdo novih riba koje dolaze da se zaposle kod njega i njegove žene u pekarama, a Jovani su srušeni snovi o udaji za milionera. Rekla sam joj i da joj stoji moguć drugi brak, ali tek posle 47-48. godine. Jedno dete i to je to. Ne znam ko joj puni glavu da će se udati i roditi dete i tako se obezbediti kada za to u ovim godinama nema šanse. Može se udati, ali samo zbog reklame i medija. I to je sve. Ovo je njena sudbinska godina u karmičkoj godini - izjavila je Vesna Rivas za Alo!

Alo