Nobelovac Rabindranat Tagor je svojevremeno posetio i Beograd, gde je održao nekoliko predavanja.

Napomenuto je i šta je o Rabindranatu mislio naš dobitnik Nobelove nagrade Ivo Andrić.

- On Veri Stojić piše da nije prijatelj ni Tagora ni njegove poezije. Očigledno mu se cela ta atmosfera ne sviđa. Zanimljivo je da se jedno veliko ime distanciralo od tog oduševljenja i koliko god to bilo u granicama jednog tog privatnog pisma, to je vrlo zanimljivo, jer negde nas podseća na taj Andrićev odnos prema Istoku - rekao je prof. dr Nemanja Radulović sa Fililoškog fakutleta u Beogradu.

- Ivo Andrić nije bio ljubitelj istočne kulture. I ako Nobelovac takođe, on je smatrao da je svetlost koje dolazi sa Istoka, da je to optička varka - rekla je Aleksandra Maksić, profesorka filozofije.

S druge strane, vladika Nikolaj Velimirović je imao prilike da se sretne sa Rabindranatom Tagoreom.

- Sačekao ga je dobrodošlicom. Nikolaj Velimirović je besednik prve vrste. Naša kultura posle Svetoga Save ne zna za boljeg, ako ćemo pošteno. On ga je dočekao besedom u kojoj je između ostalog rekao da je Tagorova vera i njegova, Nikolajeva vera, zapravo da su vrlo srodne, s tim što je vera Tagorova hrišćanstvo bez Hrista.

- Pridobijao ga je Nikolaj govoreći to, što je sasvim razumeo Tagor, ne osvrćući se na to pitanje. On je preneo na polje osećajnosti kako je prepoznao u beogradskoj sredini i među ljudima koji su ga dočekali, sa kojima se susretao - rekao je Jovan Pejčić, istoričar književnosti. Foto: Vikipedija

- Meni je posebno jedna rečenica bila interesantna iz tog razgovora, a to je Nikolaj Velimirović kaže: "Indija je hrišćanska zemlja bez Hrista." Tu opet vidite taj Hegelovski evropocentrizam ili hrišćanskog centrizma. Zašto tako reći? Zašto ne reći hinduizam i hrišćanstvo imaju bliske veze. Različite su religije, ali su sve religije religije čovek. To je ujedno naziv jednog filozofskog dela koji je Tagor napisao - navela je Aleksandra Maksić, profesorka filozofije.

