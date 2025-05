Retke su ličnosti sa estrade koje bi se usudile javno da progovore na ovaj način o temi partnerskih odnosa.

Pevačica Vera Matović otkrila je svojevremeno zbog čega se ona i njen suprug Ratomir Raća Matović svađaju. Foto: ATA images

On viče na mene, ja na njega

Kako je Vera naglasila, u pitanju nisu drame "zbog kojih bi se neko razveo", već jednostavno, kao i većina parova koji su dugo zajedno, imaju i oni s vremena na vreme sitnih nesuglasica.

- Trebalo je da unesemo neko ozvučenje u garažu i, sad, ne može on, ne mogu ni ja, jedva unesemo to, a premoreni. On viče na mene, ja na njega i onda se posvađamo... Nisu to svađe da bi se razveo neko, nego, eto... - pričala je ona u "Premijeri - Vikend specijalu", u vreme kada je njena izjava da joj izabranik retko kad daje komplimente i te kako bila privukla pažnju javnosti.

Zbog iste je dobijala i kritike.

- Dobila sam kritike, pisali su mi: "Ko da joj kaže da je lepa, kad je ružna". Svašta su mi pisali - prokomentarisala je onda, pa je zaključila rečima:

- Šta ima da mi govori svaki dan da li sam mu lepa... Dame, nemojte da nasedate na cveće, nego da vam budu verni.

(SD)

