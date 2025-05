Ana Bekuta je tek godinu dana nakon njegove smrti progovorila o testamentu i njihovom dogovoru.

- Dok mi se u zadnjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega, i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao, ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne bi tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebala mi je samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same. Tako je slađe - istakla je tada ona.

"Bila je čast živeti sa Mrkom"

Podsetimo, Ana je jednom prilikom istakla da joj je bila čast što je živela sa Mrkonjićem.

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Celog svog života je gradio, nikad nije rušio. Celog života pomagao i trudio se da nikada ne povredi nikoga. Celog svog života bio posvećen, celog svog života hteo bolje i više za celo društvo i državu. Celog svog života gradio mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živeti s njim - napisala je Ana na svom Instagram profilu.

