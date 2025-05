- Jednom su Tita pitali kako izdržava sve ove godine i ne stari, a ona kaže ”Pa nemam kad da ostarim, stalno radim”, e to isto važi i za mene nekadašnju Titovu pionirku. Za vreme Tita nismo ni znali šta je Lui Viton, nosili smo ko šta ima. Ja sam pred Titom pevala u svojoj maturskoj haljini - počinje Suzana.

- Simeon je došao na ovu svadbu, on voli moju decu, podjednako ih je gajio kao i ja. Ovo je jako važno kumstvo. Mi smo zajedno, ali na svoj način, onako kako nama odgovara. Slažemo, se provodimo se, ali nekad se i posvađamo, obično oko gluposti. To je jedna veoma čvrsta veza koja je pre 4 godine okončana i brakom, danas je stavio I burmu - kaže Mančićeva u emisiji “Premijera-vikend specijal”.

- Volela sam tuđe i tuđe je volelo mene, ali Bog tako podeli karte da se svako vrati gde treba. Nikog nikada nisam htela da povredim, ali kad se ljubav desi, to je onda to. U ljubavi nema pravila, ali uvek treba da postoji ferplej i poštovanje - priča Suzana. Foto: Arhiva Novosti

- Ja nisam mnogo plakala zbog ljubavi, odgajana sam tako da u ljubavi uživam dok traje. Ali pošto ništa nema garanciju, pa ni ljubav, kada to prođe treba je pustiti. Ja sam saznala tako da se radujem tuđoj sreći. Desi se i da plačem zbog ljubavi, retko, ali desi se. Pola sata i idemo dalje. LJubav je najslobodnija forma na ovoj planeti, ne možeš ti nekog naterati da te voli ako ne želi da te voli - priča Suzana.

Priznala je da li se sa ove tačke gledišta kaje zbog nekih stvari:

Foto: Igor Marinković

- U školi smo učili "Koga najviše voliš? - Druga Tita!" Tito je bio vidno nervozan kada sam ga videla. Mi smo dali mali program na Tari, on je bio jako neraspoložen, njegove pudlice su lajale. Ne znam kakav je bio, moj otac je bio novinar ”Borbe”, pratio je Tita. On nam je ulivao sigurnost, bio je vođa, lider, lukav, pametan. To tek sad vidimo… Tito je jedan deo istorije koji ja pamtim.

