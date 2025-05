Marija Šerifović je pre dve godine uz pomoć surogat majke dobila sina kom je dala ime Mario.

NJena koleginica Nada Obrić je sada otkrila nepoznate detalje o ženi koja je rodila Marijinog sina.

i Mariju sve vreme. Tako da, ja sam za sve varijante da neko dobije dete, jer majka sam i znam šta to znači. Kada danas gledam Marijinu sreću i malog Maria, presrećna sam - rekla je ona, pa priznala kakva je Marija kao majka. Foto: ATA images

- Marija je najbolja, genijalna je. Ono šta ona radi sa njim, kako se igra i kako mu peva, bude i smešno i gane čoveka, pa čak i suze u očima izazove. NJenu majku Vericu Šerifović neću ni da komentarišem, ona živi jedan totalno drugi život. One su totalno posvećene detetu, to je nestvarno... I Marijin i njen život je podređen detetu.

Foto: ATA images/A. Ahel

"Marija je surogat majci sve obezbedila"

Obrićeva je zatim otkrila da li Marija planira da dobije još jedno dete.

- Ne, ne priča niko o tome ništa. U te stvari je teško mešati se. Sva ljubav ovog sveta je sad poklonjena Mariu. Podržavam sve načine da bi neko dobio dete, baš sam za to - rekla je pevačica, pa se dotakla surogat majke:

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - rekla je Nada.

(Informer)

BONUS VIDEO: