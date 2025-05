"Srećan rođendan, treneru" - napisao je Švajni uz emotikon srca.

Poznato je da je Hajnkes imao ogroman uticaj na Švajnštajgerovu karijeru, naročito tokom zlatnog perioda Bajerna, kada su zajedno osvojili trostruku krunu 2013. godine. NJihova bliska povezanost nije bila tajna, ali ova objava još jednom je pokazala koliko je taj odnos dubok i iskren.

Švajnštajger, kao i Ana Ivanović, trenutno prolazi kroz turbulentar period, pošto su priče o njihovom razvodu glavna tema u medijima već mesec dana. Foto: Instagram printskrin/bastianschweinsteiger

Nemački mediji su sredinom aprila počeli da spekulišu da se Ana i Bastijan posle devet godina braka razvode. Ubrzo je u celu priču upletena TV prezenterka Ester Sedlaček, koja je trudna, a još uvek se ne zna ko je otac.

Bastijan i Ester su imali nekoliko intrigantnih izjava u javnosti. Ester je imala i nekoliko zajedničkih fotografija na svom Instagramu, gde se posebno ističu one sa skijanja.

Interesantno je da su objavljene istog dana, kada je Ana objavila zajedničke fotografije sa Bastijanom sa stadiona u Minhenu. NJu je Bastijan u međuvremenu otpratio sa društvenih mreža. Foto: Profimedia

Ana već neko vreme ne nosi burmu, već na ruci ima zlatan prsten, kao što se vidi i na poslednjim objavama.

Kako su se Ana i Bastijan smuvali?

NJihova simpatija počela je iz humanih razloga, naime 2014. godine u avgustu mesecu, Ana je učestvovala u "Ice Bucket Challenge" (Ledeni izazov) u sklopu humanitarne akcije podizanja svesti o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi, odnosno Lu Gerigovoj bolesti.

Ona je odgovorila na poziv koleginice Petre Kvitove i polili su je njeni treneri Zlatko Novković i Dejan Petrović, a izazvala je teniske kolege Rodžera Federera i Serenu Vilijams, kao i nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera. Foto: Profimedia

Bastijan kao da je znao da će već tada stati na ludi kamen sa Anom, pa je uzvratio nominacijom njenog brata Miloša. Odmah je srpski zet prešao na familiju.

Kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu

U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u NJujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku. Foto: Profimedia

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

