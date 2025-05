Manekenku i voditeljku, Danijelu Dimitrovsku, izabranik Jevrem Kosnić zaprosio je posle dve godine ljubavi. Lepe vesti Danijela je podelila na svom Instagramu.

- Neke stvari ne planiraš, samo se dese. Tiho, snažno, zauvek. Zahvalna sam, srećna, mirna. Jer kad pronađeš ono pravo, znaš da si kod kuće - napisala je ona uz fotografiju prelepog prstena

Ono što je mnoge iznenadilo je reakcija Ognjena Amidžića na vest o veridbi njegove bivše supruge.

- Ja ne znam za to. Svakako, ako je to istina, ja im želim svu sreću i sve najbolje - rekao je Ognjen Amidžić za "Informer", a na pitanje da li mu smeta što to što Danijela sa njim nije podelila lepe vesti i što je tako nešto čuo iz medija, kratko je odgovorio

- Nemojte da širimo nikakvu priču, ovo je samo moj komentar.

Podsetimo, Ognjen i Danijela na svoj brak stavili su tačku na leto 2021. godine.

