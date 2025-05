Pevačica Irena Miletić (44) Ćuprije je okušala sreću u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", kada je otkrila najteže trenutke svoje životne prče.

Irena se bez obzira na sve sa osmehom na licu nosi sa svim nedaćama koje su je zadesile poslednjih 15 godina.

Prvi veliki šok u njenom životu bilo je saznanje da ima tri tumora na materici, a to je saznala u trudnoći. Foto: Grand printskrin

- Ja sam svog sina rodila sa tri tumora na materici, prvo sam rodila njega, pa sam sačekala nekih šest meseci i onda sam se operisala. Hvala Bogu sve se završilo dobro i evo me sada tu - počela je ona i otkrila ko joj je bio podrška u najtežoj životnoj borbi:

- Roditelji su mi bili najveća podrška, ali majka najviše. Ona mi je bila podrška za sve, i za trudnoću i za pevanje. Izgurala sam to sve uz porodicu. Foto: Grand printskrin

Kako je porodica bila najveća podrška u ovoj borbi, sa druge strane nije bila podrška kada je pevanje u pitanju. Irena priznaje da je nikada nisu sputavali u muzičkom putu, ali joj nikada po ovom pitanju nisu bili vetar u leđa. Foto: Grand printskrin

- Nikada nisam imala neku veliku podršku od njih, ali me nisu ni sputavali. Imali su stav, ako želiš radi, ali mi to ne volimo. Na primer, moj brat je nekako bio najveći protivnik, ali se uvek sklanjao. Ali nekako, kad god sam krenula, nešto me je vraćalo nazad, prvo bolest, onda razvod, a na kraju smrt majke – rekla je ona, prenosi Grand.

