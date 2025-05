Glumica Nataša Marković već godinama je u srećnom braku sa novinarom Zoranom Ćirjakovićem, a iako izbegavala da priča o svom privatnom životu, govorila je na temu dece i majčinstva.

Nataša je objasnila da je osetila na svojoj koži pritisak okoline zbog toga što se nije ostvarila u ulozi majke. Foto: ATA images/A. Ahel

- Nisam iskusila direktan pritisak, ali više jesam osude zbog toga što nemam decu. Mi volimo da sudimo. Čak sam u nekoliko situacija bila neiskrena po tom pitanju, zato što mi je tako jednostavnije. Ne očekujem da drugi to razumeju, ne volim kad su agresivni u dokazivanju svog stava. U poslednje vreme u komunikaciji s ljudima primenjujem sledeću rečenicu: "Nećemo se složiti, pređimo na drugu temu", bila je iskrena glumica za magazin "Gloria", a kasnije je govorila o tome šta je za nju sreća:

- U suštini, svi se mi trudimo da budemo srećni. Niko nas ni kao male nije učio, čak nam ni roditelji nisu postavljali pitanje: ‘E, da li si srećan?’.

Oni, naravno, čine sve da budeš srećan i podrazumevaju, ako završiš školu, imaš dobar posao, to donosi novac, da ćeš biti srećan. Ali te to niko ne pita. Tako da je to veoma lično pitanje i to je jedan individualni rad. Sreća nije nešto što ti je dato. Prosto moraš da radiš na tome da bi bio srećan. Stpljivo gradim sreću i dalje. To je gradivo koje mora stalno da se obnavlja. To je stvarno pitanje ličnog truda i rada na sebi.

(Blic)

