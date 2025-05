Sloveniju na večerašnjem polufinalu Evrovizije 2025 u Bazelu predstavlja Klemen Slakonja sa pesmom „How Much Time Do We Have Left“ . Ova emotivna balada, koju je Klemen napisao i komponovao, inspirisana je ličnim iskustvom njegove supruge, glumice Mojce Fatur, koja je preživela retku formu raka — mijelodisplastični sindrom .

Tekst pesme „How Much Time Do We Have Left“

Our baby boy



Was crawling in the living roomYou read a diagnosisIt said that you'd be dying soonIt was a sunny dayThrough the windowThere were people going on their waysOur little child had the biggest smileWhile we couldn't do nothing but cry

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don't want to be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

Wish we could take it slow

Ovo je za njega i veoma ličan nastup, jer mu se na sceni pojavila supruga.