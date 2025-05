Sve je lepo nacrtano - i na samom kontejneru piše šta nikako ne sme da se radi. Apeli da se vodi računa šta se u njih ubacuje stižu sa svih strana, a sugrađani one koji to ne poštuju često nazivaju veoma pogrdnim imenima. I to u većini slučajeva - opravdano!

Užarene stvari nikako ne smeju da se bacaju u kontejnere, sve i da su "mali" pikavci, "sitan" žar ili bilo šta slično. Jer, to malo neretko izaziva velike probleme.

Međutim, nekim ljudima očito ne vredi govoriti. To pokazuje i današnji slučaj iz samog centra Beograda, tačnije iz Kosovske ulice, odmah iza Skupštine Srbije gde se formirao gust dim praćen teškim mirsima paljenja plastike zbog zapaljenog kontejnera.

To što su u srcu prestonice disali na škrge zbog paljevine, na kraju je bio i najmanji problem. Ubrzo su stigli i hitna pomoć i vatrogasci, vrteli su se centrom nekoliko krugova sa upaljenom rotacijom, pošto nisu uspeli da lociraju incident koji im je prijavljen. Kako i da ga lociraju kada su građani iz obližnjih lokala već ugasili požar kofama vode i savesno ispravili ono što je nesavesni uradio.

Umesto da spašavaju nečije živote, lekari i vatrogasci su vozili "počasne" krugove oko Skupštine Srbije - u prazno.

Treba se toga setiti ako nekada prisustvujemo situaciji kada vidimo i znamo da je hitna pomoć neophodno da stigne odmah - čim pre. A treba se toga setiti i ako ikome na pamet padne da ubaci u kontejner nešto što je užareno - možda baš to spreči da se spase jedan život. Ko bi rekao da zbog takve "sitnice" može da se desi tako velika tragedija...

Jer, nije teško biti fin, treba samo ispoštovati ono što piše na samim kontejnerima: "ZABRANJENO BACANJE ŽARA"!