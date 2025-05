Nakon što je okončao razgovor s Vladimirom Putinom koji je potrajao nešto više od dva sata, i objavio nekoliko najzanimljivijih trenutaka na društvenoj mreži „Truth“, Donald Tramp obratio se novinarima u Vrtu ruža ispred Bele kuće.

Rekao je da je razgovor pokazao da je „postignut napredak“ i ponovio da je odmah nakon toga razgovarao sa evropskim liderima.

- Nadam se da smo nešto uradili. Trudimo se da sve to dovedemo do kraja. Rat nikada nije trebalo da se desi, on svake nedelje odnosi hiljade života - rekao je Tramp.

Takođe je otkrio detalj koji nije podelio na društvenim mrežama, da je Putin pohvalio njegovu suprugu Melaniju.

- Rekao mi je da Rusi poštuju prvu damu. A što je sa mnom? - našalio se Tramp pa zaključio:

Foto: Profimedia

- U redu je, nemam problem s tim.

Američki zvaničnici su u međuvremenu otkrili da je u telefonskom razgovoru Trampa i Putina učestvovao i državni sekretar Marko Rubio, koji se uključio tokom svog leta iz Evrope u Vašington.

