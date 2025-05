- Najpre, Izraelu bi trebalo zabraniti učešće na Eurosongu jer vrše genocid nad palestinskim narodom. Rusija nije na Eurosongu jer aktivno bombarduje drugu naciju i nema opravdanja za to. Ali, ako mene pitate, ako bilo koja zemlja učestvuje u ratu - nebitno kao agresor ili kao zemlja koju napadaju - ne bi trebalo da učestvuje na Eurosongu. Znam da je BiH učestvovala na Eurosongu dok je bila u ratu, napustili su Sarajevo pod nišanima snajperista - rekao je.

Marko smatra da Eurosong itekako ima veze s politikom.

- Zemlje koje su uključene u rat stvaraju komplikovanu atmosferu na Eurosongu. Postane jako politično. Eurosong tvrdi da nije političan, ali znamo da to nije tačno. Očito je jako politizovano. Ukrajina je pobednica prvog polufinala, Izrael drugog... Ok, možda se ljudima baš jako svidela pesma, ali razgovarao sam sa momcima iz Ziferblata, super momci... - rekao je pa nastavio: Foto: Profimedia

- Još u Madridu i oni su bili jako zabrinuti da neće ući u finale, ja sam im rekao da nema šanse jer se Ukrajina uvek kvalifikuje jer uvek šalju super pesme, ali nisam popušio tu njihovu priču o brizi da neće proći...

Nosio je majicu ukrajinskih predstavnika na Eurosongu, benda Ziferblat, dok je to govorio.

- Očito imaju veliku dijasporu širom Evrope koja će ih podržati, ne iz nekih lepih razloga, nego zato što su morali da napuste svoju zemlju što je grozno. Ali to znači baš to što znači - da će oni podržati svoju zemlju iz drugih zemalja, gde sad žive - pojasnio je Marko.

A zašto je uopšte sve to počeo da objašnjava? On je sve to rekao nakon ispadanja sa Evrovozije u Euroklubu, neko ga je čuo, sve podelio na X-u i nastala je drama. Foto: Profimedia

- Ja stojim iza svega što sam rekao. Nisam rekao da treba diskvalifikovati Ukrajinu, ako ikoga treba diskvalifikovati, treba Izrael. Samo sam hteo da pokrenem raspravu o učešću zemalja pogođenih ratom. Slava Ukrajini, pozdrav - poručio je.

- A o pričama da sam tračao i autao druge natjecatelje po Euroclubu - točno. Išao sam okolo u stilu Silvije Najt i zabavljao se s prijateljima nakon što je nestao pritisak oko takmičenja. Pravilo da moram da budem pristojan prema drugima je nestalo mojom diskvalifikacijom. Ako sam pijan pričao gluposti o drugima s prijateljima - da, tačno je - dodao je.

Marko sa pesmom 'Poison Cake' nije uspeo da uđe u finale Evrovizije. Nastupio je u istoj večeri kao i Ukrajina, u prvom polufinalu. Ukrajina je završila na prvom mestu, a Bošnjak na dvanaestom.

