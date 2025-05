Kao što smo ranije preneli, Mirzad Brkić, sin poznate pevačice narodne muzike Hanke Paldum, učestvovao je u incidentu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. U brutalnoj tuči povređeni su jedan zatvorski policajac i još jedan zatvorenik, a Brkić je, prema navodima izvora, fizički napao zatvorenika Igora Cicovića, inače pripadnika zloglasne Elezove kriminalne grupe, dok je u sukob bio uvučen i pripadnik zatvorske straže.

Bosanska pevačica Hanka Paldum decenijama je prisutna na muzičkoj sceni. Uspela je da izgradi zavidnu karijeru, ali dok su joj na poslovnom planu cvale ruže, privatni život joj nije uvek bio lak. Iz braka sa Muradifom Brkićem ima dvoje dece, sina Mirzada i ćerku Minelu.

- Majčinstvo sam doživela kao prirodan sled stvari u životu i uvek sam sebe smatrala prvenstveno ženom i majkom, pa tek onda umetnicom. Muziku sam smatrala delom sebe, nikada nisam obraćala posebnu pažnju na karijeru niti sam se opterećivala poslovnim uspesima. Važnije mi je bilo da decu izvedem na pravi put. Minela je uvek bila moja desna ruka, velika pomoć - govorila je Hanka u ranijim intervjuima.

NJena naslednica joj je takođe pravila društvo u spotu "Niko kao majka". Zgodna brineta u poslednje vreme se sve češće pojavljuje sa pevačicom na javnim događajima, a između ostalog brine i o organizaciji njenih nastupa. Srećno udata i ima ćerku Širin i sina Ishaka. Međutim, Hankin sin dosta se razlikuje od svoje sestre i o njemu se svojevremeno naširoko pisalo.

On je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne devojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose, a to nije bio prvi put da sin bosanske pevačice ima probleme sa zakonom. Mirzad je osuđen na dve godine zatvora jer je automobilom 2014. godine, udario tri pešaka, žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dve bile teško povređene.

Brkić je tada podvrgnut testu na narkotike, a u krvi mu je konstantovano prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin. Brkić je tada bio uhapšen, a potom je pobegao policiji, koja ga je pet i po sati jurila po Sarajevu. Hanka je tada branila sina i smatrala da je kazna koju je dobio stroga.

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločast momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini - pričala je tad pevačica.

NJen naslednik je bio pod stalnim nadzorom psihijatara zbog ranijeg konzumiranja narkotika, a zabrinuta majka ga je stalo posećivala.

- Trudim se da ga dovedem na pravi put, ali mi to nikako ne polazi za rukom. Borila sam se i još se borim, ali sad ne želim da ga vidim dok ne ode opet na lečenje. Mirzad nije zlato od deteta i toga sam svesna, ali ima svojih kvaliteta i sin mi je. Volim ga - govorila je pevačica.

Nakon saobraćajke koju je izazvao sud mu je odredio obavezno lečenje, a Hanka ga je tada poslala na odvikavanje u najbolju nemačku kliniku.

- Dok je bio u Nemačkoj, sve je krenulo nabolje. Radio je i nije bilo nikakvih problema, a zatim se iznenada vratio u Sarajevo zbog devojke. Izgubio je glavu za njom. To je jako burna veza. Stalno raskidaju i mire se - rekla je ranije Hanka.

Mirzad Brkić je 2014. iza rešetaka završio jer je policija kod njega pronašla gasni pištolj "rekord" bez metaka, paketić sa materijom, za koji se sumnjalo da je heroin, kao i srebrne minđuše i ogrlicu, pisali su tada mediji. Inače, on je i ranjen u nogu 2011. u jednom mafijaškom obračunu.

