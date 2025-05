Nova knjiga pod nazivom "Love, Freddie", koja uskoro izlazi, donosi šokantne detalje iz života legendarnog pevača. Među njima je i otkriće da je Fredi Merkjuri tokom 1976. godine, u kratkoj aferi sa suprugom svog bliskog prijatelja, dobio ćerku. Tada je ova veza bila potpuno tajna, a dete je rođeno u potpunoj diskreciji.

Danas, ta devojčica je odrasla žena - ima 48 godina, živi u Evropi i radi kao zdravstveni radnik. I sama je postala majka, čime je Fredi, iako posthumno, postao i deda. U emotivnoj ispovesti koju je podelila sa Lesli-En DŽouns, poznatom biografkinjom rok legendi, po prvi put je odlučila da ispriča svoju priču.

O njenom postojanju znali su samo najbliži - Fredijeva porodica, članovi benda Queen, kao i Meri Ostin, ljubav njegovog života. Marija je znala za ćerku i pre njegove smrti, ali je ostala uz njega do poslednjeg dana.

Pre nego što je Fredi preminuo 1991. godine od upale pluća izazvane AIDS-om, svojoj ćerki je ostavio 17 svezaka ličnih dnevnika. Ona ih je godinama čuvala u tajnosti, ali ih je sada poverila autorki knjige. Upravo ti dnevnici čine srce knjige "Love, Freddie".

"On me je obožavao"

U pismu koje je "B", kako je nazvana Fredijeva ćerka u knjizi, napisala rukom, stoji:

- Fredi Merkjuri je bio i ostao moj otac. Imali smo veoma blizak i pun ljubavi odnos od mog rođenja pa sve do poslednjih 15 godina njegovog života. Obožavao me je i bio mi potpuno posvećen. Način na koji sam došla na svet možda deluje neobično, čak i šokantno za većinu ljudi, ali to nikada nije umanjilo njegovu ljubav prema meni. Bio je nežan, brižan i čuvao me kao najveće blago.

Autorka Lesli-En DŽouns je priznala da je u početku sumnjala u istinitost priče, ali je ubrzo shvatila da je u pitanju iskrena žena koja nikada nije tražila novac niti javno priznanje. Nije bila uključena u Fredijev testament, ali je, prema rečima DŽounsove, izdržavana kroz privatni pravni dogovor, kako bi tajna ostala sačuvana. Foto: Profimedia

Abortus nije bio opcija

- NJegovo jedino dete začeto je slučajno, dok je muž žene s kojom je bio u vezi bio na poslovnom putu. Za majku, duboko religioznu katolkinju, abortus nije bio opcija - otkriva autorka.

Fredi je, kako se navodi, bio posvećen otac i veoma uključen u odrastanje svoje ćerke. Devojčica je živela sa majkom i očuhom, dok je Fredi imao svoju sobu u njihovoj kući i redovno bio u kontaktu s njom, čak i dok je bio na turnejama. Foto: Profimedia

"Ovo je samo moja odluka"

U pismu koje se nalazi u knjizi, „B“ objašnjava zašto se odlučila da konačno ispriča svoju priču:

- Posle više od tri decenije laži, nagađanja i izokretanja istine, vreme je da konačno progovorim. Oni koji su znali za mene, čuvali su njegovu najveću tajnu iz odanosti. To što sam sada odlučila da se otkrijem - na sredini svog života - moja je odluka i ničija više.

Fredi Merkjuri je tokom života imao veze i sa muškarcima i sa ženama. NJegova najpoznatija ljubavna priča bila je upravo sa Marijom Ostin, s kojom je živeo i bio vereni pre nego što je priznao da je homoseksualac. Nikada nisu imali decu, ali su ostali bliski do kraja njegovog života.

