Estrada je ostala bez teksta posle nedavnog priznanja Mine Kostić kako je lagala da je usvojena. Pevačica tvrdi da joj je zapravo njena pomajka Duda Ivanović bacala crnu magiju da umre, kako joj je fotografije bacala u grob.

Folkerka se, dodaje, gorko kaje za izrečene neistine, da je zato išla da se ispovedi, a da je najvažnije da je se njeni roditelji i braća i sestre nisu odrekli, da su joj oprostili i da je vole. Foto: ATA images/A. Ahel

- NJihova sam kakva god da sam. Nisu bitne pare, avioni, kamioni, bitno je kakav si ti čovek. Ne volim dvolične ljude. Takve sam imala u životu - ispričala je između ostalog, a kompletnu ispovest Mine Kostić pročitajte na OVOM linku.

Kako je Mina Kostić pričala o usvajanju?

Saga o, ispostaviće se lažnom, usvajanju Mine Kostić potekla je pre 20ak godina. O tome je govorila sama pevačica, ali i njena pomajka Duda, inače tetka repera Ivana Ivanovića Đusa.

U intervjuu koji je Mina dala za magazin "Story" 6. marta 2007. godine, folkerka navodi da i sama planira da usvoji dete zbog "slične sudbine koju je i ona proživela". Foto: ATA images/M. M.

- Budući da sam i ja usvojena, razmišljam o tome da svoju ljubav i krov nad glavom podarim bar jednom mališanu bez roditelja. Međutim, volela bih da pre toga rodim dete, jer odavno maštam o porodici. Prva sam lansirala vest da ću usvojiti bebu, a onda je to postao trend među poznatim ličnostima i mnoge pevačice su počele olako da pričaju o tome kako su se i one odlučile na taj korak. Za razliku od ostalih, čvrsto se držim svojih principa i tvrdim da ću usvojiti dete kome ću svojim postupcima dokazati da sam sposobna za ulogu majke, kao što je bila moja Duda kada je postala moj staratelj.

Mina je rođena u beogradskom naselju Ledine, gde se njena pomajka doselila iz centra grada. Namera zbog koje se preselila, pričala je Ivanovićeva pre 18 leta, bila je da - usvoji ćerku. Foto: ATA images/A. Ahel

- Razvela sam se od svoga muža sa kojim nisam dobila potomke, pa sam otišla u Dom za napuštenu decu u Zvečanskoj i tamo su mi rekli kako ne mogu da postanem staratelj, jer nisam udata. Bila sam ogorčena zbog toga. Međutim, sticajem okolnosti posetila sam prijateljicu, koja živi na Ledinama, gde sam videla kućice sa mnogo dece u dvorištu. Dirnula me je njihova graja koja se čula na sve strane i rešila sam da se iz Molerove ulice preselim tamo. Nastanila sam se blizu Minine porodice u kojoj je bilo desetoro mališana. Spazila sam je još dok je bila četvorogodišnjakinja i postepeno sam osvajala njenu naklonost. Često smo pričale i donosila sam joj poklone, igračkice i garderobu, koju sam kupovala i ostaloj dečici. Dovodila sam je svojoj kući, kupala je, sređivala i ona je samoinicijativno počela da me zove mama. Toliko smo se zavolele da više niko nije mogao da nas spreči da budemo zajedno. Razgovarala sam sa njenim roditeljima i zamolila ih da je uzmem k sebi. Pošto su shvatili da će joj kod mene biti dobro, ledena santa nepoverenja oko njihovog srca se otopila, pa su mi dozvolili da je usvojim. Nakon toga sam im finansijski pomagala i još to činim, a zauvek ću im biti zahvalna za sreću koju su mi priredili predavši mi Minu. U početku smo živele na Ledinama gde je ona išla u školu, a potom smo se preselile u naselje Medaković. Namerno sam je odvela tamo, ali ne da bi zaboravila svoje korene, već da bi započela novi život. Kada je odrasla i počela da se bavi pevanjem, sama je odlučila da preuzme brigu o svojoj biološkoj porodici - ispričala je Duda Ivanović i dodala da su se Mina i ona zatim preselile u Mirijevo, pa na Konjarnik, a potom su usledili udaja i razvod poznate pevačice, koja je većinu stvari ostavila u domu svog bivšeg supruga Tiosava.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Osim stola koji mi je Mina poklonila, odande nismo ponele ništa. Ostatak nameštaja je kupljen kada smo došle u sadašnji stan - rekla je Duda za "Story".

Te 2007. godine Duda i Mina su živele zajedno i kako su govorile, planirale su da se ponovo presele jer njihova tadašnja zgrada nije imala lift.

- Ovde mi se sviđa to što smo u potkrovlju, a ne čini se tako, jer nema krovnih prozora, niskih zidova i sličnih građevinskih peripetija. Mama bi volela da se nas dve što pre odselimo na dve različite adrese, jer misli kako bi trebalo da živim sama. Ne slažem se sa njom i svakog dana joj dokazujem koliko mi znači što smo zajedno. Ja sam još uvek njena devojčica koja želi da s njom podeli sve svoje probleme, radost i tugu. U stan mi često dolazi društvo, pa se ona povlači u svoju sobu, dok je ne nateram da nam se pridruži. Moji prijatelji je obožavaju i teško bi prihvatili činjenicu da nas dve više ne živimo zajedno, pa ne verujem da ćemo se razdvojiti - rekla je Mina. Foto: ATA images/M. M.

Duda je iznosila kontraargumente, jer je mislila da je vreme da se njena mezimica osamostali.

- Ne može ona celog života da bude uz maminu suknju. Smatram da joj je potrebna sloboda i ponekad mi je žao što se malo više ne posvećuje sebi.

BONUS VIDEO: