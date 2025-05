Jedan od najbogatijih Srba, Filip Cepter i njegova supruga imaju usvojenu ćerku Emu, koja sada privlači veliku pažnju javnosti.

Ema privlači veliku pažnju na Instagramu zbog svojih objava gde neretko pokazuje kako žive milioneri. Ona je sada rešila da svojim pratiocima odgovori na pitanja koja ih zanimaju. FOTO: Printskrin Instagram kingzepter

Jedno od pitanja koje je dobila bilo je vezano za njene biološke roditelje.

"Da li znaš ko su ti biološki roditelji?", glasilo je pitanje za nju, na šta je Ema kratko odgovorila:

"Ne. To ne znam".

Ema o borbi sa anksioznošću

Inače, ona se dotakla i teme o anksioznosti i tom prilikom otkrila da se i sama borila.

FOTO: Printskrin Instagram kingzepter

"Dobro pitanje. Da, naravno. Ja mislim da većina ljudi u ovom svetu, u kojem trenutno živimo, imaju ili su imali u nekom trenutku anksioznost ili osećanja depresije. Za mene, iskreno, rekla bih da mi je najbitnije to što sam studirala psihologiju. U stvari, ja sam uzela to da studiram jer me je mnogo interesovalo, o našem mozgu toliko toga ima da se nauči. Pogotovo sebi da pomognem. Proučila sam dosta o tim temama kako sebi da pomognem, kako to da uradim, čitala sam dosta knjiga isto, i naravno da naučim šta je u redu, a šta nije normalno", počela je ona i dodala da su osećaji tuge i anksiozni napadi bili intenzivniji dok je bila mlađa:

"Imala sam dosta situacija kada sam bila mlađa, gde je anksioznost bila mnogo jaka i tada nisam naučila da sebi kažem da je normalno da se oseti takva emocija ili se osećati malo tužnije".

Blic