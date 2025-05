Pevačica Zlata Petrović iznenadila je javnost izjavom da nikada nije pročitala nijednu knjigu. Kako je sama priznala, nakon osnovne škole nije nastavila školovanje, a razlog za to je objasnila na sledeći način:

– Nikada nisam pročitala knjigu. Nisam imala vremena, a iskreno, ni volje ni želje. Lektiru sam čitala jer sam morala, i tu se sve završavalo. U nekom trenutku sam razmišljala o tome da nastavim školovanje, ali sam shvatila da su me život i pevanje naučili mnogo toga – da prepoznam ljude i razumem svet oko sebe. Za mene je svaki čovek knjiga. Ne verujem da bih bila pametnija da sam završila fakultet.

Zlata se sa samo 16 godina, odmah po završetku osnovne škole, udala za čoveka prema kojem nije imala emocije. Foto: ATA images/A. Ahel

– Udala sam se sa 16 godina za osobu koju nisam volela. Planirala sam da nastavim školovanje, ali do toga nije došlo. U to vreme, ako ne nastaviš školu, udaju te. Iako je porodica u koju sam došla bila divna, nisam osećala ljubav. Neka mi oproste i on i svi ostali, ali ja sam se tada osećala kao najsrećnija osoba na svetu – kada sam se oslobodila toga. Da nije bilo tog braka, verovatno ne bih postala pevačica. U početku nisam volela taj posao. Moja majka je, kada bi dolazila kući, imala problema sa mojim očuhom – bilo je svađa, ljubomore, pa i fizičkog nasilja. Zbog toga nisam imala pozitivan odnos prema pevanju. Nisam bila sigurna ni da li to umem. Ipak, nakon što sam pobegla, odlučila sam da se bavim muzikom.

