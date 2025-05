Velika nesreća zadesila je četvoročlanu porodicu iz Beograda kada je njihov dom na Dušanovcu zahvatio požar zbog punjača za telefon.

Kuća je u potpunosti izgorela, a opekotine drugog stepena zadobio je najmlađi član porodice, ali na svu sreću mladić nije životno ugrožen. Više informacija, za "Puls Srbije" Kurir televiziju, izneo je električar Branko Zrnić. Foto: Profimedia

- Telefon kada se napuni, tada prestaje da teče struja i onda on faktički radi "u luft" i ne bi trebalo da se greje. Međutim, ako ga u toku noći stavite da se puni i ujutru se probudite, a telefon je vruć, onda to znači da je skraćen taj primarni namotaj i samim tim taj punjač nema snagu, pa kada dugo radi on ne može da gura napon u bateriju, već zna da se desi da se kabl pregreje i da baterija eksplodira. To znači da je slab punjač ili je skraćen taj namotaj, pa se pregrajava - započeo je Zrnić.

Potom je istakao i šta sve može da izazove požar, a nalazi se u svakoj kući:

- Ako na jednu fazu priključimo više od tri i po kilovata, samim tim instalacija će se grejati jer nije dimenzijonisana za toliku potrošnju. Grejanjem te instalacije, ti spojevi znaju da se upale i da naprave požar.

BONUS VIDEO: