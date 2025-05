Kako tvrdi Mirjana Antonović, konačno je završeno dugogodišnje suđenje između nje i Miroslava Ilića radi utvrđivanja očinstva.

Foto: ATA images/M.M./G.G.

- Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvek pobeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmeniti) - poručila je između ostalog Mirjana na društvenim mrežama (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Prvi susret Miroslava Ilića i Devina Antonovića

Devin i Miroslav prvi put su se sreli kad je imao samo 18 meseci, a od pevača je tada na poklon dobio lančić sa zlatnim krstom. Foto: ATA images/A. Ahel

- Teško mi je palo to razočaranje i saznanje da moj otac nije onakav kakvim sam ga zamišljao - priznao je Devin koji je Miroslava, pre nego što su se sreli u sudu.

On je pokušavao da stupi u kontakt sa Miroslavom, ali to nije bilo uspešno. Foto: ATA images/A. Ahel

- Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: "Je l’ to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike." Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: "Drago mi je da si živ i da si dobro." Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje - ispričao je svojevremeno Devin za "Hello".

