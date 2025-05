Na viralnom snimku zabeležen je trenutak u kojem bračni par sleće u Vijetnam, a nakon što se otvore vrata aviona, čini se da supruga Makronu gura glavu, grubo mu stavljajući šaku na lice. Mediji su nagađali i da je reč o šamaru.

- Dok se otvaraju vrata aviona, vidi se kako se predsednik Makron okreće prema Brižit. Ona ga gurne u lice, a Makron shvata da su vrata otvorena i da ga osoblje gleda. Čini se da mu je neprijatno pa brzo podiže ruku i usiljeno kaže: "Zdravo'", priča čitač sa usana za portal Ekspres. Foto: Profimedia

Makron se potom približio supruzi i prešao na drugu stranu. Posle nekoliko trenutaka, vidi se kako joj daje znak da ga prati. Potom zahvaljuje pilotu i maše kamerama. Međutim, situacija se zahuktava na vrhu stepenica. "On nudi ruku, ali ona to ignoriše i drži se za ogradu. Dok prolazi, čini se da mrmlja: 'Dégage, espèce de loser', što bi u prevodu značilo 'Pomeri se, gubitniče' - tvrdi ekspert.

"C’était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C’est un moment de complicité" indique l’entourage d’E.Macron suite à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Après avoir démenti, dans un premier… pic.twitter.com/diFhy5nFxN — Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) May 26, 2025

Čitač sa usana smatra da je Makron posle toga suprugu pokušao da odobrovolji rečima: "Daj da pokušamo, molim te", na šta ga je Brižit Makron odbila.

Podsetimo, Makron je u ponedeljak odlučno izjavio da se on i supruga nisu svađali. Foto: Profimedia

- Supruga i ja smo se malo prepirali, više u šali, i iznenadilo me to. Sada se to pretvorilo u neku vrstu globalne katastrofe, a neki čak iznose razne teorije - rekao je Makron.

