Jedan crni novčanik pronađen na ulici bio je početak nesvakidašnje misterije, nakon što je nalazač, umesto da izgubljenu stvar jednostavno preda policiji ili pokuša da kontaktira vlasnika preko ličnih dokumenata, odlučio da ceo slučaj pretvori u zagonetku vrednu detektivskog romana.

Sve se dogodilo u Finskoj, gde je jedan muškarac postao tema brojnih komentara na Reditu nakon što je otkrio kako je neobičnim "matematičkim izazovom" pokušao da dođe do vlasnika izgubljenog novčanika.

Ostavio je poruku kojom vlasniku postavlja izazov:

- Možeš me kontaktirati ako rešiš ovu jednačinu: 030532468 + tvoj datum rođenja = moj broj mobilnog telefona - napisao je.

Drugim rečima, da bi stupio u kontakt s njim, vlasnik novčanika prvo mora da reši ovu šifrovanu jednačinu. Ako uspe do ponedeljka, može ga kontaktirati. Ako ne – novčanik ide u policiju.

Mnogima je ova objava bila vrlo zabavna

"Želiš da igraš igru?", "Pet sati kasnije imaćemo objavu: 'Izgubio sam novčanik, a id***t koji ga je našao naterao me da rešim matematičku zagonetku da bih ga dobio nazad!'"

"Kakva fantastična ideja!"

Bilo je i onih kojima se zagonetka jako svidela.

"Ovo je jedna vrsta genijalnosti", "Kakva fantastična ideja", "Ovo je neverovatno genijalno. Kako mu je uopšte palo na pamet nešto tako? Jer ovu zagonetku doslovno može da reši samo prava osoba. Vrlo je mala verovatnoća da će neko s istim rođendanom i iz istog područja baš u tom trenutku izgubiti crni novčanik. Stvarno bi ovakvih ideja trebalo da bude više", nizali su se komentari.

I dok je većina korisnika ovu enigmu doživela kao zabavu, neki su joj ozbiljno pristupili. Koristeći demografske podatke, pokušali su da suze mogući datum rođenja vlasnika:

- Najčešći datum rođenja u Finskoj je 24. avgust, najčešći meseci su avgust i septembar, a većina brojeva mobilnih telefona počinje sa "04" - napisao je jedan komentator. Drugi je procenio da postoji oko 28.000 mogućih kombinacija, dok je neko još dodatno suzio broj na 450, koristeći statistiku i pretpostavke o godini rođenja.

Zašto se odlučio za ovakav potez?

Sam autor poruke kasnije se uključio u diskusiju i objasnio zašto se odlučio za ovakav potez.

- Ovo se dogodilo prošle godine. Jednog subotnjeg jutra u Finskoj sam pronašao novčanik, ali policijske stanice su bile zatvorene. Čak i da sam ga ostavio u njihovom poštanskom sandučetu, vlasnik ne bi mogao da ga preuzme do ponedeljka. U novčaniku je bila lična karta, ali nije imala kontakt podatke, pa nisam znao kako da dođem do vlasnika. Zato sam blizu mesta gde sam našao novčanik ostavio poruku s uputstvima da me vlasnik može kontaktirati – ali bez da javno otkrivam svoje podatke. Tako sam hteo da sprečim da me zovu slučajni ljudi u vezi s novčanikom.

Kasnije tog dana su me kontaktirali i proverio sam njihov identitet pomoću lične karte. Zamolio sam ih da ne dele sadržaj poruke dalje. Neki ljudi se pitaju zašto jednostavno nisam proverio adresu. Lične karte u Finskoj nemaju upisanu adresu jer to nije zakonska obaveza. Imaju samo ime, datum rođenja, matični broj, državljanstvo, fotografiju i neke druge nepovezane podatke. Takođe sam pokušao da pronađem vlasnika preko društvenih mreža koristeći te podatke, ali bezuspešno. Mislio sam da je ovo prilično pametan način — jednostavna kriptografija s privatnim ključem. Hteo sam ovo da podelim, pa se nadam da ovde odgovara - zaključio je.

(Dnevno.hr)

BONUS VIDEO: