Seka Aleksić bila je jedna od miljenica pokojnog Saše Popovića, ali i jedna od najpopularnijih pevačica "Grand produkcije", koja joj je objavila album prvenac.

Iz ovih razloga, celu estradu je iznenadila činjenica da se nije pojavila na komemoraciji, ali ni na sahrani preminulog estradnog maga pre nekoliko meseci. Foto: ATA images/A. Ahel

Seka je sada otkrila i razloge svog nedolaska na Popovićev poslednji ispraćaj.

- Tragične vesti zatekle su me u Grčkoj. Čim sam saznala kad je sahrana, promenila sam kartu. Uzela sam avion dan ranije i nije se dalo. Avion je kasnio. Ja sam bukvalno sletala kad je sahrana bila završena. Sa Suzanom sam se čula, evo i dan-danas se dopisujemo i uvek pitam i kako je i sve ostalo. Sećam se njegove poslednje poruke. NJegova poslednja poruka bila je, pitala sam ga: "Diške, kako si?" Kaže on: "Sele, sve bolje!" Eto, i toga se sećam i pretužno je to sve što se tako dogodilo. Suzani je teško, jako je teško. Mislim da njoj treba neizmerna podrška svih nas - rekla je Aleksićeva gostujući u podkastu "5Cast", pa dodala:

Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Eto i toga se sećam i pretužno je to sve što se tako dogodilo, ali izgleda da Bog nekako zna neke bolje puteve za nas. I onda evo šta se desi kada neko ode, onda se prisećamo, pričamo o tim delima. Mi sad pričamo o delima koja su ostala iza Saleta. Tako će svako pričati o delima koja su ostala iza nas. I evo fenomenalne poruke za ljude: "LJudi, nemojte se držati za loše stvari, ne zamerajte nikom ništa, opraštajte ljudima, jer kad odete na onaj drugi svet, samo ostaju vaša dela". Šta ste vi dobro uradili? Sale je toliko toga dobrog uradio, da ga mi prosto nikada nećemo zaboraviti - ispričala je Seka.

