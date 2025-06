Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar tvrdi da su mu mnoge velike zvezde ostale dužne.

On je posebno istakao Lepu Brenu i "Slatki greh".

Nakon tvrdnji da Saša Popović nije lako preboleo Breninu udaju za nekadašnjeg tenisera Bobu Živojinovića, Zahar je uputio niz optužbi na pevačicin račun. Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Mnogi, ovi koji su najveći, oni su mi najviše dužni ostali. Lepa Brena mi je uzela sve. Šta mislite da nije Čačka i ovih milionskih pesama? Nije samo "Dama iz Londona", "Jedan dan života", "Duge noge". To su bili jedini hitovi koji su ceo Balkan zaneli. Išao sam u Bugarsku da su mi crnci davali gramofone džabe da prenesem i ostalo. Nikada "Slatki greh" nije odgovorio time što me popeo na pozornicu u Bugarskoj, iako sam ja bio šef i dao ime "Slatki greh" - rekao je on za Hajp.

