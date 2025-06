Argentinac je ostao upamćen po sjajnim igrama, ali i mnogim stvarima van terena, a 2018. godine bio je jedno od zaštitnih lica Svetskog prvenstva koje se održavalo u Rusiji.

Kada ga je kabinet Vladimira Putina zvao na pregovore, Maradona je imao jedan zahtev koji je sve ostavio u šoku.

Popularni Perke otkrio je kako je upoznao Maradonu.

- Potpisao sam ugovor sa Napolijem i neka agencija me je pozvala da igram turnir u Dubaiju. Neki ramazanski turnir gde su dolazile sve zvezde. Bili su tu Rikardinjo, Falkao, dolazili su najbolji igrači sveta! Igrom slučaja upoznao sam se sa Bojanom Dulovićem, momkom iz Šapca koji tamo radi i ima svoju akademiju fudbala i on je u tom trenutku lični trener Dijega Armanda Maradone. Pozvao me je na padel pošto nismo imali utakmicu na turniru, ja sam pristao i pored toga što nikad nisam igrao. Mi smo krenuli i on mi kaže - e, da znaš samo doći će Maradona, igramo protiv njega. Ja sam rekao dobro ajde, dobra fora! Kaže on, stvarno me je sad zvao, doći će sa svojim advokatom, hoće da igraju u parovima. Ja dolazim, staje neki land kruzer, neka Tojota, ne znam ni šta je ono… Izlazi Maradona, ja sam mislio pašću u nesvest! Za mene je on najbolji igrač svih vremena i Bog fudbala! Pozdravili smo se, odigrali, ja i dalje nisam verovao šta se dešava! Završili smo padel, drugar je rekao da igram u Napoliju futsal i pričali smo tu još sat vremena. Krivo mi je samo, pozvao nas je sutradan da dođemo na večeru kod njega, ali sam ja imao utakmicu na turniru i nisam mogao da dođem. Čovek je bio apsolutni kralj! Takva ludačka, pozitivna energija! Pričao je sa mnom kao da se znamo sto godina! Toliko otvoren čovek, pričao je o svemu, o problemima, ratovima… Baš je bio kivan na Amerikance - počeo je priču Perić, pa u dahu nastavio:

- Ima jedna anegdota, on je tada bio promoter Svetskog prvenstva u Rusiji. Pričao nam je, zvao ga je kabinet Vladimira Putina i pitali su ga, Dijego, da li biste želeli da budete promoter Svetskog prvenstva u Rusiji. On je odgovorio, naravno, biće mi čast, pa su ga pitali koji su uslovi… I on iz zezanja, smeje se i priča meni i Bojanu, kaže: „Znaš šta sam im rekao? Samo mi dajte dve atomske bombe da bacim na Ameriku!“ E, onda ti je jasno kakav je ludak!

Naravno, sve se završilo u šaljivom tonu, ali i ova priča pokazuje kakav je karakter bio Dijego Armando Maradona.

