Povodom tekstova koji su se nedavno pojavili u većini domaćih medija u kojem se iznose ozbiljne optužbe na račun Kristijana Golubovića, ovim putem se oglasila njegova supruga Kristina.

Na zvaničnom Instagram profilu Kristijana Golubovića, koji u ovom trenutku najverovatnije vodi njegova supruga Kristina, objavljeno je sledeće:

"Zamisli iznosiš ovakvu neku vest u javnost bez ijednog dokaza posle toliko vremena."

U objavama se jasno ističe da su, kako tvrde, informacije plasirane u medijima potpuno neosnovane, da ne postoji nijedan dokaz, niti je Kristijan ikada bio poznat po takvim delima, niti optuživan, niti procesuiran za bilo šta slično.

Kako je takođe navedeno na profilu, Kristijan će lično podneti tužbu protiv svih odgovornih lica i medija koji su izneli ovu neistinu, odmah po izlasku iz rijaliti formata u kojem se trenutno nalazi.

Muftija tvrdi - Kristijan je palio Bajrakli džamiju

Muftija Muhamed Hamdi Jusuf Spahić pričao je o paljenju Bajrakli džamije 2004. Bajrakli džamija, kao najvažniji verski simbol muslimana u Beogradu, bila je višestruko napadana.

- U jednom trenutku je krenulo bombardovanje, u toku nesretnog rata, a Bajrakli džamija je često bila meta napada. Palili su nam vrata. To se dešavalo i 2004. godine, daleko posle Miloševića. Mediji su dolazili, uvek su pokušavali da ga navedu da kaže nešto, a on im je rekao: "Verujem da je to neki dušmanin uradio. Ne bih mogao da kažem koje nacije. Komšije Miško i Stevan su mi pomagali da ovo gasim."

Muftija je tada i svedočio u sudskom procesu.

- Od deset optuženih, verujem da je neko palio džamiju. Ali Miloš Radisavljević Kimi, vođa navijača, on to nije uradio. On živi tu, deda mu je bio prijatelj mog babe, a otac je javio da je zapaljeno. Međutim, znam da je vođa palitelja džamija bio Kristijan Golubović. Našli smo na policijskom snimku, on je nosio megafon, govorio i naređivao, megafon je došao do Bajrakli džamije u njegovim rukama nošen, sa prethodnog skupa ispred zgrade Vlade - rekao je Spahić u intervjuu u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.