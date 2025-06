Voditelja je uvek bio glas da je veliki zavodnik, međutim Miru Škorić nije uspeo da osvoji. Foto: Dušan Mišić

- Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu 'Ritam srca'. On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat - ispričala je Mira Škorić jednom prilikom.

Žika je priznao da je imao težak period, dok je bio u braku sa suprugom Snežanom, kada mu je propao posao i bakrotirao je, a onda je sve krenulo nizbrdo. Foto: ATA images

- Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim - spričao je voditelj jednom prilikom i otkrio da je nakon toga došlo do razvoda braka koji je već bio poljuljan. Foto: ATA images

Iako se trudi da svoj privatni život krije daleko od očiju javnosti Žika je javno priznao da je bio u vezi sa Slavicom Ćukteraš, te da ga za nju vežu lepe uspomene.

