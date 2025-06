Jelena Karleuša dala je iskaz sudu povodom tužbe Svetlane Cece Ražnatović i otkrila detalje iz sudnice.

- Reč je o mojoj izjavi gde sam pričala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada mi je Oliver Mandić preneo saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen - otkrila je Jelana posle suđenja. Foto: ATA images/A. Ahel

- Prvo moram da kažem da me Svetlana Ražnatović tuži već godinama za reči koje izgovorim, a nijednu tužbu nije dobila. To je na neki način njen vid zastrašivanja i ućutkivanja, što ne može da se desi. Ovaj put sam pričala o Oliveru Mandiću, ona se prepoznala. Rekla sam da je ovo jedan vid nastavka njenog terora prema meni koji traje godinama. Nažalost, iz tog perioda svi su mrtvi i Marina Tucaković, moja majka, Zoran Davidović, a trebala sam samo ja zapravo, a nisam - dodala je Karleuša, koja je rekla da neće podneti kontratužbu protiv koleginice. Foto: ATA images/A. Ahel

- Meni se ne viđa sa njom po sudovima jer mi deluje zastrašujuće i nisam fan njenog lika i dela. Bolje da se neki drugi organi bave sa njom - dodala je Jelena.

(Kurir)

