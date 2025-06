Pevačica Mina Kostić u žiži je interesovanja javnosti nakon što je priznala da se zaljubila u muškarca kog još uvek nije upoznala i da će mu roditi troje dece.

Dopisuju se putem interneta i čeka da dođe iz Amerike u Srbiju, dok je sad otkrila još koji intimni detalj. Foto: ATA images/A. Ahel

Mina je, naime, priznala da je u mladosti promenila veru.

- Verovala sam u Boga. Otac nas je tako učio. Moji roditelji su bili muslimani. Ja sam prešla u pravoslavlje, promenila veru, krstila sam se. Uvek sam verovala u Hrista - objasnila je pevačica, koja je, kad je postala punoletna, promenila ime, dok se pre toga zvala Minira Jašari.

- Toliko sam ušla u tu priču sa Hristom, ja sam uvek govorila - Bože, ako je ovo tvoja volja, neka tako bude. Sve se rešava molitvama, pričešćem, postom, to je to. Meni je u životu Bog sve sam otvarao, pokazivao, ako mi veruješ - rekla je Mina. Foto: ATA images/M. M.

Pevačica je, podsetimo, nedavno pričala o gorepomenutom muškarcu, kog naziva - Kasper.

- Sve sam ostvarila u životu i daće Bog da mi zajedno još ostvarimo mnogo toga. Oboje smo vredni, a šta ko priča to me ne zanima. Ja ne želim da otkrivam njegov identitet, to će on kad dođe, daće izjavu. Planira da dođe, pa će sve reći. Naravno da ću i ja da idem - rekla je Mina.

(Hype)

BONUS VIDEO: