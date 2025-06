Nekoliko nedelja posle njegove smrti, oglasila se i Jelena Dokić. NJegova ćerka i bivša teniserka, često je govorila o torturi kroz koju je prolazila zbog svog oca, a sada je za "News Wire" otkrila kako se oseća.

- Otuđena sam od oca skoro deset godina i to je tako kako jeste. Jedna stvar koju shvatam... Bez obzira da li ste imali dobro ili loše iskustvo sa roditeljem, to dolazi sa komplikovanom vrstom tuge, završetka ili načina na koji se to poglavlje završava - počela je priču ona, pa dodala:

- Za mene je to drugačija vrsta tuge. Možda čak ni tuga, već više kao završetak ili poglavlje koje je nekako završeno, ali od otuđenog roditelja. Foto: N. Paraušić

Zatim je istakla kako joj je do zrelijih godina bilo teško da ulazi u emotivne i prijateljske odnose, sve zbog straha od zlostavljanja koje je doživljavala od oca.

- Nekim žrtvama i preživelima porodičnog nasilja i zlostavljanja nije dozvoljeno da se sprijatelje. Svako ko se približi, zlostavljač će ga se rešiti, posebno kada smo mladi. Stvaranje prijateljstava dugo vremena nije bilo ni moguće, ali kasnije je bilo teško jer nisam imala te društvene veštine - istakla je Jelena Dokić, pa zaključila:

Foto: Profimedia

- Oduvek sam verovala da mogu doći do te faze gde ću jednog dana moći da se osmehnem, gde ću jednog dana prebroditi i... Uvek pokušavam da verujem da sam vredna i da to nije moja krivica. Ne mogu sama da promenim svet, niko od nas ne može, ali možemo da promenimo nečiji svet.

BONUS VIDEO: