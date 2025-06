Poljska je pre par dana dobila novog predsednika. Karol Navrocki, kontroverzni istoričar, zagriženi bokser, još zagriženiji desničar i veliki fan "trampovske" diplomatije, odneo je pobedu posle veleobrta u drugom krugu i završnice "za infarkt". kako prenose evropski mediji, ni prva dama, Marta Navrocka, nije ništa manje intrigantna ličnost.

U predsedničku palatu u srcu Varšave uskoro će se useliti novi par. Istoričar i "bokser sa huliganskom prošlošću, inspirisan Trampom", napravio je senzacionalan zaokret u samom finišu trke za novog lidera Poljske, i posle noći pune neizvesnosti pobedio sa minimalnom razlikom. Od tog trenutka svet ne prestaju da obasipaju razne epizode iz života Karola Navrockog, a u prvi plan je, jasno, izbila i njegova supruga, gospođa Marta Navrocka.

Marta Navrocka rođena je 1986. godine u Gdanjsku, gde je studirala pravo. Tokom većeg dela karijere radila je, i dalje radi, u Nacionalnoj poreskoj upravi, na odeljenju za kontrolu industrije nafte i alkohola i borbu protiv ilegalnog kockanja.

- Ponekad na terenu može da bude opasno. Ovo je nepredvidiv posao, nikad ne znate na koga ćete nabasati. Ako su ljudi pod dejstvom alkohola ili droge, umeju da budu i vrlo agresivni - objasnila je jednom prilikom.

Marta ima troje dece. Danijela (21) je dobila kada je imala samo 16 godina, tokom prve veze, dok sa Karolom ima sina Antonija (15) i ćerku Katarinu (7). U ranoj mladosti bavila se plesom i baletom, koje i danas voli, a nisu joj strane ni aktivnosti koje predstavljaju totalni kontrast ovim lepim i nežnim profesijama. Na primer, arkadne video igre i odlazak u streljanu.

Kada su se upoznali, njen sin Danijel imao je dve godine. No, Karolu to nimalo nije smetalo. Naprotiv, bio je impresioniran što jedna "tako mlada i vesela devojka sama podiže dete", i pri tom studira. I on je u to vreme studirao u Gdanjsku. LJubav je brzo planula.

- Kada sam ga prvi put videla, imao je na sebi sportsku odeću, knjigu pod jednom rukom, a u drugoj povodac za psa - prisetila se Marta. To je, očigledno, bilo dovoljno da joj zaokupi pažnju i osvoji srce.

