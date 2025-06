Hrvatska pevačica Martina Vrbos već decenijama živi i radi u Beogradu, a od kako se udala za Srbina Bogoljuba Vidakovića promenila je život iz korena.

Kako je prilikom jednog intervjua rekla, ona nije znala da se obeležava slava i iznenadila se kada je čula za taj običaj. Foto: ATA images/A. Ahel

- Živim u Srbiji i ovde su ljudi nekako otvoreniji i pravi su domaćini. Jedna od razlika koju sam odmah primetila jeste to što u Hrvatskoj nema slava, pa je manje i druženja. Ovde slavim Svetog Nikolu, i to posno, ali priznajem da još nisam spremala slavu, jer još nije preneta na nas, nego sa porodicom idem kod mog svekra - rekla je ranije Martina za "Informer" i otkrila kod koje srpske zvezde je prvi put otišla na slavu, a da domaćicu do tada nije ni znala.

- Prvi put u životu sam na slavi bila kod Viki Miljković. Nisam ni znala ko je Viki, ali pevala sam prateće vokale u jednom studiju i saradnik mi je rekao: "Hajde sa mnom na slavu." Nisam ni znala šta je to, pa sam razumela da me zove na Slaviju, na kružni tok... Pristala sam i otišla. Ne mogu da se setim gde je bila kuća, ali kada smo došli, dali su mi žito, pevalo se i veselilo, a sećam se da je i meze bilo odlično.

Foto: ATA images/A. Ahel

Iako mnogo vremena provodi sa ćerkom i sinom, Martina kaže da "deci nije pružila mnogo kućne atmosfere" i objašnjava i koji praznik proslavlja sa svojom kumom.

- Žao mi je što nisam u svom domu stvorila neke tradicije koje primećujem u drugim kućama. Možda deci nisam pružila dovoljno kućne atmosfere, ali mi, recimo, imamo klavir i ja moju decu budim i uspavljujem pesmom. Stalno im pevam. Uglavnom radim za sve praznike, ali sa kumom i mojom najboljom prijateljicom, koja je iz Dominikane, proslavljam katolički Božić. Jedne godine ja pravim večeru, a sledeće ona. Nas dve sa decom i tada igramo neke porodične igre - rekla je pop pevačica svojevremeno za Informer, koja sebe opisuje kao osobu koja ima dvojno državljanstvo i dvojne emocije prema Srbiji i Hrvatskoj.

