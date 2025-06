Iznenadna smrt Matije Dedića u 53. godini ostavila je region u šoku.

Iza sebe je ostavio suprugu Marinu Skoti, ćerku Lu (23) i majku Gabi Novak (88). Matija je bio sin jedinac Gabi i njenog trećeg supruga Arsena Dedića, a ona ih je sve nadžijela. Foto: Printskrin /Instagram/dedic.matija/ lu.dedic

Prvi muž bio joj je akademski slikar Bogdan Debenjak. Venčali su se kad je ona imala 19 godina, a on 29. NJihov brak nije dugo potrajao jer su već nakon devet meseci shvatili da su doneli ishitrenu odluku pa su se razveli. Debenjak je preminuo 2014. godine u 87. godini života.

Početkom 2025. saznalo se da je preminuo jedan od najznačajnijih kompozitora, dirigienata i producenata s naših prostora - Stjepan Stipica Kalogjera. Imao je 90 godina, a iza sebe je ostavio suprugu Marušku i sina Filipa. On je bio drugi suprug Gabi Novak. Brak je trajao osam godina i nakon što su se razišli ostali su dobri prijatelji. Gabi se 1958. potpuno posvetila muzici, a te godine ju je Mario Bogliuni (dugogodišnji muzički urednik na RTZ-u) upoznao s Arsenom Dedićem. Foto: Novosti/A. Stevanović Živković

- Arsen je rekao: 'Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku.' Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopšte krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to - to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se venčali, Arsen je rekao da se nećemo venčati 'dok mu ja ne rodim dite', zamislite... Rekao je: 'A još ako bude muško, onda si moja do kraja života - ispričala je jednom Gabi, piše "Večernji list".

Arsen je za kuma na venčanju s Gabi odabrao Nikicu Kalogjeru, brata Gabinog bivšeg muža Stipice.

Gabi se s vremenom odrekla karijere jer je morala da se brine o Arsenu kada se razboleo. Presađena mu je jetra 2004. i bio je na dijalizi zbog otkazivanja bubrega, a preminuo je 2015. godine.

Inče, Gabi se trenutno nalazi u domu za rehabilitaciju, nakon što je doživela povredu kičme.