Tugu i gubitak naslednika, teško je doživeo, ali je snagu da nastavi dalje našao u svojim unucima.

Foto: ATA images, Instagram/kikax3

Naime, Enes se nakon smrti sina potpuno povukao sa javne scene, a sada je nakon dugo vremena podelio sliku na Instagramu.

Armin, sin našeg pevača preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću.

"Kad vam se dete razboli, bude vam teško a kamoli da ga izgubite"

Iako je Begović važio za jednog od najpozitivnijih ljudi na estradi, nakon tragedije se povukao iz javnog života, a njegova kuma Elvira Rahić je tada govorila o pevaču. Foto: Instagram printskrin/enesbegovic63

- Nažalost je doživeo tu tragediju. Još uvek se ne vraća na scenu, sigurno i neće dok godišnica smrti njegovog sina ne prođe. Mogu samo da kažem ne daj Bože nikome da doživi ono što je moj kum doživeo. Ni blizu, a kamoli to– rekla je pre nekoliko meseci i otkrila kako se nosi sa velikim bolom.

– I kada vam se dete razboli, bude vam teško a kamoli da ga izgubite. Nikada se neće vratiti sigurno onaj duh u njemu jer jednostavno, on je to crpeo iz porodice. On je neko ko izuzetno voli i ceni porodicu i svu snagu je pronalazio upravo u njoj. Sada će zaista faliti jedna karika u svemu tome da bi bio Enes ono što jeste – ispričala je Elvira za Grand.

Blic