Glumac Svetislav Bule Goncić sinoć se po prvi put nakon tragičnog gubitka ćerke pojavio u javnosti.

Gostovao je u emisiji "Exkluziv night" na televiziji Prva, gde je govorio o svojoj dugoj karijeri, glumačkim počecima, ali i o porodici i braku sa suprugom Gordanom, koji traje više od tri decenije.

- Pomalo sam svuda, najviše u pozorištu, a onda žena i ja odemo do Despotovca, u prirodu, na dan-dva, pa se opet vratimo u Beograd. Mi to nikada nismo izbegavali. Kada su ovakve vrućine, volimo da pobegnemo iz grada. Leti više volimo da idemo na planinu nego na more - ispričao je Goncić. Foto: ATA images/R. Z.

Govoreći o svojoj supruzi, otkrio je da među njima nema tajni i da se u svim situacijama oslanjaju jedno na drugo.

- Moja žena me odlično poznaje i uopšte se ne brine oko mene. Dobro se znamo, prošlo je dosta zajedničkih godina i svakome želim to, da u svoj zreli deo života uđe u takvom zajedničkom suživotu. To nema cenu - rekao je glumac.

Na opasku voditeljke da danas mnogi smatraju da ljubav u braku nestaje nakon 10 ili 15 godina, Goncić je imao jasan odgovor:

- LJubav sa godinama samo raste - zaključio je.

(Kurir)

