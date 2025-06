Rak

Od svih znakova Zodijaka, najromantičniji od svih je Rak. Ne samo da Rak voli da voli ljubav, već je njihova duboka briga za druge ono što im olakšava ljubav.

Ovo ne znači da su hiroviti u svojoj ljubavi, ali govori da je veća verovatnoća da će se oni koji su rođeni pod ovim horoskopskim znakom, nego bilo koji drugi znak, zaljubiti više puta tokom svog života. Foto: Profimedia

Ribe

Zaljubljene Ribe su raspilavljene - i to je prelepo. Ribe vole duboko i vole toliko često (iako ne tako često kao Rak) da su podložne slomu srca.

Ali, dok bi neki horoskopski znakovi mogli pokušati da izbegnu slom srca, koliko god je to moguće, Ribe to pripisuju kolateralnoj šteti i nastavljaju da se bacaju u to. To je rizik za ljubav, i Ribe to znaju, ali to je i rizik koji im ne smeta da prihvate.

Devica

Možemo misliti o Devici kao o najnevinijem horoskopskom znaku, pa je možda ljubav nešto što oni zapravo ne razumeju, ali to nije baš tačno. Zbog Devičine nevinosti oni su sposobni da vole i vole.

Imaju jedno od najotvorenijih srca u astrologiji i jedno mora biti otvoreno, sa otkrivenim svim venama i arterijama, ako žele da dožive pravu ljubav. Devica je ovo definitivno savladala. Foto: Profimedia

Vaga

Kada je u pitanju jedan od beznadežnih romantičnih horoskopskih znakova, obično se ne misli da su Vaga ni blizu ove liste. Problem je u tome što Vaga voli da drži distancu.

Čak i kada su sa nekim i oboje su zaljubljeni, tako da je okruženje sigurno, Vaga se i dalje ponaša stidljivo. Vaga će verovatno nekoga voleti više nego što bi bilo ko drugi ikada mogao, ali taj neko može proživeti ceo svoj život, a da to nikada neće ni znati.

Bik

Nikada ne biste rekli da je tvrdoglavi Bik romantična duša, ali kada su zaljubljeni, kao da su potpuno druga osoba. Žele da provode sve svoje vreme sa svojom ljubavlju, obasipaju ih poklonima, pa čak bi i puzali preko užarenog uglja, samo da budu sigurni da je njihova ljubav srećna.

Videti Bika u ljubavi je nešto posebno, čudno je i nikada ne biste verovali da je to istina, ali ste prokleto srećni što ste imali priliku da to vidite bar jednom.

BONUS VIDEO: